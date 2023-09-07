Крупнейшие компании по управлению эндаумент-фондами (на 30 июня 2023 года)

Управляющая компания Активы под управлением (млрд руб.) Изм. с начала года (%) Количество целевых капиталов (шт.) Количество уникальных клиентов (шт.) «ТКБ Инвестмент Партнерс» 23,60 -2,4 34 26 «ТрастЮнион Эссет Менеджмент» 15,52 -6,0 1 1 «ВИМ Инвестиции» 15,12 -2,6 89 55 УК «Тринфико» 14,99 -6,1 5 5 «РВМ Капитал» 14,98 -4,2 2 2 БКС 14,15 — н.д. н.д. «Первая» 12,24 75,5 24 22 «ААА Управление капиталом» 11,40 3,6 82 70 «РБ Капитал» 7,08 2,1 2 2 «Альфа-Капитал» 5,73 -6,2 25 13