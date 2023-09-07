Роналду впервые за 19 лет не попал в список претендентов на «Золотой мяч»

Португальский нападающий Криштиану Роналду впервые с 2003 года не попал в список 30 спортсменов-претендентов на приз лучшему футболисту года «Золотой мяч». Это следует из списка номинантов на сайте французского журнала France Football.

В числе номинантов: аргентинский нападающий Лионель Месси, действующий обладатель приза Карим Бензема, играющий за «Наполи» Хвича Кварацхелия.

38-летний Криштиану Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча» ( 2008, 2013, 2014, 2016, 2017 годы), чемпион Европы, победитель Лиги наций. Он выступал за испанский «Реал», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и португальский «Спортинг». В декабре 2022 года он перешел в «Аль-Наср».

Лусине Баласян