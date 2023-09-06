Американец зовет в посредники облправительство

Компания «БСК», принадлежащая гражданину США Джону Хаскеллу, повторно предлагает районной власти заключить с ней мировое соглашение и сохранить за ней 3,5 тыс. га земель для развития животноводства. Ранее арбитражный суд по иску администрации лишил БСК права аренды 8,6 тыс. га сельхозземель в связи с тем, что компания их не обрабатывает и наносит угодьями вред. БСК предложила облправительству выступить посредником в переговорах с районной властью, на что областная власть дала согласие. Раскрывать детали соглашения и пояснять свою позицию чиновники отказываются. Фермеры района, оставшиеся без земельных наделов, выступают категорически против непубличного мирового соглашения, отмечая, что в этом случае уже не будет возможности решить спор через суд. Они считают, что договор должен быть расторгнут, а БСК должна получить землю на общих основаниях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

В среду, 6 сентября, депутат Михайловского сельского поселения Тереньгульского района Ульяновской области Андрей Хренов от имени фермеров района направил председателю Госдумы Вячеславу Володину обращение, в котором просит «вмешаться в ситуацию» с землей, арендуемой у района «Бондарской сельскохозяйственной компанией» (ООО «БСК», Тамбовская область, гендиректор и фактический владелец — гражданин США Джон Хаскелл).

«С вашей помощью нам с огромным трудом удалось вырвать у американца более 8 тыс. га районной земли, которую он годами не обрабатывал»,— пишут фермеры, отмечая, что, добиваясь расторжения договора с БСК, они сталкивались с непониманием «со стороны районной и областных властей». Но, говорится в обращении, «районная прокуратура и областной прокурор дожали этот вопрос», Джон Хаскелл «проиграл в арбитражном суде», а районной власти «не удалось кулуарно заключить мировое соглашение». Однако, сообщают фермеры, выяснилось, что администрация района «снова готовит подписание мирового соглашения».

Как ранее сообщал «Ъ», в июне прошлого года Арбитражный суд Ульяновской области принял к рассмотрению иск комитета по управлению имуществом администрации Тереньгульского района к БСК о расторжении договора аренды земельного участка площадью 8,58 тыс. га. До этого фермеры неоднократно обращались к районной и региональной власти с просьбой изъять у БСК неиспользуемые земли, но положительного ответа не получали. Иск был подан после того, как они обратились в профильный комитет Госдумы, сообщив, что БСК получила землю под инвестпроект, «но использует не более 400 га», «остальное заросло кустами, елями и березами», в то время как свободной земли в районе больше нет. Инвестсоглашение о реализации проекта животноводческой фермы с поголовьем КРС на 2 тыс. нетелей было подписано губернатором Сергеем Морозовым в 2017 году, но проект так и не был реализован.

В суде Россельхознадзор подтвердил ухудшение качества неиспользуемых земель и их зарастание, вследствие чего в отношении БСК было возбуждено 8 административных дел. Однако в ходе суда выяснилось, что БСК ведет переговоры с правительством региона и районной администрацией о заключении мирового соглашения, по которому компания предлагала оставить ей более половины арендуемой земли («не менее 4,5 тыс. га»), обещая с сегодняшних 300 голов довести численность КРС до 1,5 тыс. голов. Администрация района принципиально с мировым соглашением согласилась и в феврале этого года представила его суду, лишь уменьшив площадь с предлагаемых БСК 4,5 тыс. га до 3,5 тыс. га. Впрочем, как отмечается в документах суда, досудебное соглашение достигнуто не было, и суд 11 апреля удовлетворил иск, приняв решение о расторжении договора аренды с БСК.

БСК направила в 11й арбитражный суд (Самара) апелляционную жалобу, и в ходе ее рассмотрения, 29 августа, неожиданно представитель истца снова сообщил, что «от ответчика поступило мировое соглашение» и «в настоящее время рассматривается вопрос о его утверждении». Суд предложил сторонам представить соглашение на его утверждение 26 сентября. Если документ утвердят, решение суда о лишении БСК арендуемой земли будет отменено.

Глава администрации района Григорий Шерстнев сказал, что проекта мирового соглашения «еще не видел», его деталей не знает, «этот вопрос еще не обсуждался в связи с подготовкой к выборам». «Будет заседание рабочей группы с участием областного правительства, там и будет принято решение»,— сказал глава администрации, отметив, что «пока позиция районной власти остается прежней».

Между тем представитель БСК Юлия Жучкова пояснила «Ъ», что «за основу предлагаемого мирового соглашения они взяли «предыдущий вариант, который предлагался в первой инстанции» (где за БСК сохраняются земли площадью 3,5 тыс. га). «Мы предложили вступить в переговоры, но переговоры еще не начались»,— сказала госпожа Жучкова. По ее словам, обращение БСК было направлено в конце июля в областное правительство «с предложением выступить медиатором в переговорах по мировому соглашению», и облправительство «ответило, что 18 августа у них состоялось заседание, на котором было принято решение предложить администрации района скорректировать проект мирового соглашения».

Узнать позицию облправительства по предложению БСК не удалось. Министр имущественных отношений и архитектуры Михаил Додин подтвердил факт совещания по обращению БСК, но заметил, что он «не вправе разглашать», «тем более что проводил совещание Геннадий Неробеев» (секретарь регионального совбеза.— «Ъ»). Господин Неробеев также отказался от комментариев, заметив, что сможет их дать «только с разрешения губернатора». Председатель облправительства Владимир Разумков на официальный запрос «Ъ» в среду не ответил. Лишь только региональный минсельхоз пояснил «Ъ», что продолжает настаивать на расторжении договора.

Ни та, ни другая сторона не раскрывают подробности соглашения. Между тем фермеры настроены категорически против него. По словам Андрея Хренова, занимающиеся животноводством фермеры района — около 20 человек — «все безземельные», «раньше им в администрации района постоянно заявляли, что свободной земли нет, вся она у БСК, а сейчас фермеры опасаются, что после подписания мирового соглашения компании «БСК» достанутся лучшие земли, а фермерам — неудобья, «но после мирового соглашения снова обратиться в арбитражный суд уже будет невозможно». Он также заметил, что «правильным был бы единственный вариант: когда договор аренды расторгается, а БСК после этого, если желает, получает какие-то площади на общих основаниях, наравне с другими фермерами района».

Фермеры отмечают, что надеются на реакцию Госдумы, «как это уже было при первом мировом соглашении, от которого власти неожиданно отказались», а также на позицию прокуратуры, которая также является стороной процесса.

Сергей Титов, Ульяновск