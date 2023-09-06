Прокуратура взяла на контроль дело о нападении на сотрудника Росгвардии в Кореновске

Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела о нападении посетителя бара на сотрудника Росгвардии в Кореновске.
Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края
Предварительно установлено, что в ночь с 29 на 30 августа после срабатывания тревожной кнопки группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии прибыла в кафе-бар. Посетитель напал на одного из сотрудников ведомства и несколько раз ударил руками по голове. Выяснилось, что мужчина был ранее судим за совершение тяжкого преступления против личности.
В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Кореновский районный суд заключил его под стражу.
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