Жителя Кореновска арестовали за избиение сотрудника Росгвардии

Житель Кореновска избил возле кафе сотрудника Росгвардии. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю, нападавшего задержали и заключили под стражу.

В ночь на 27 августа 2023 года 35-летний житель Кореновска грубо нарушал общественный порядок в одном из кафе на улице Комсомольской. Администрация заведения вызвала сотрудников районного отделения вневедомственной охраны. Мужчина отказался подчиняться законным требованиям правоохранителей. Чтобы его не доставили в отдел полиции, он несколько раз ударил руками в голову одному из сотрудников Росгвардии. Его действия пресек сам пострадавший.

На задержанного следователем мужчину завели уголовное дело за применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Сейчас мужчина находится под стражей. Следователи закрепляют доказательства по делу.

Татьяна Ручкина

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