Куда катятся бриллианты

Группа The Rolling Stones обнародовала подробности выхода 24-го студийного альбома. Как сообщалось ранее, он получил называние «Hackney Diamonds», а на прилавках цифровых и аналоговых магазинов его нужно ждать 20 октября. Чтобы раскрыть детали, The Rolling Stones собрали публику в концертном зале в лондонском районе Хэкни. Трансляция события велась на странице группы в YouTube. К ней присоединился Игорь Гаврилов.
Участники группы The Rolling Stones Мик Джаггер (в центре), Кит Ричардс (справа) и Ронни Вуд
Фото: Toby Melville, Reuters
Специальное событие, посвященное первому за 18 лет студийному альбому The Rolling Stones с новыми песнями, продлилось всего полчаса. На роль ведущего был выбран американский комик Джимми Феллон. Обычно рок-звезды приходят к нему в эфир, чтобы рассказать о своих новых альбомах. Но в данном случае он был лишь нанятым работником, что для телеведущего его уровня — невиданное дело. Рок-легенды могут позволить себе такую роскошь.
На сцене разместились здравствующие участники The Rolling Stones Ронни Вуд, Мик Джаггер и Кит Ричардс. Ощущалось и невидимое присутствие барабанщика Чарли Уоттса, ушедшего из жизни в прошлом году. «Он всегда с нами,— сказал Кит Ричардс,— и сейчас сидит где-то там, на галерке». Партии ударных для большей части песен записал новый барабанщик Стив Джордан, которого еще при жизни лично отобрал себе на смену Чарли Уоттс, но и его игра на альбоме тоже есть — в песнях «Live by the Sword» и «Mess It Up». Более того, в одной из песен сыграли Чарли Уоттс и бас-гитарист Билли Уайман, то есть там The Rolling Stones впервые за десятилетия звучат в своем классическом составе.
18-летняя пауза между альбомами не означает, что работа над «Hackney Diamonds» шла все это время. Наоборот, альбом был записан в рекордные сроки. Запись началась в декабре 2022 года, под Рождество, а к Дню святого Валентина уже закончилась. Связующим звеном между участниками записи стал продюсер Эндрю Уотт, известный по работе с Постом Мэлоуном, Оззи Осборном, Игги Попом и другими звездами первой величины.
По словам Мика Джаггера, «Hackney Diamonds» — стилистически очень разнообразный альбом. Главное желание «роллингов» во время работы формулировалось так: «записать альбом, который нравился бы в первую очередь нам самим».
Музыка The Rolling Stones обычно не очень подходит для утреннего чая в семейном кругу, однако, по утверждению музыкантов, «Hackney Diamonds» можно слушать в любое время суток.
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Как складывалась карьера Мика Джаггера
На онлайн-презентации альбома был представлен первый сингл «Hackney Diamonds» «Angry» — «Злой». Кит Ричардс утверждает, что несмотря на разнообразие стилей и присутствие любовных баллад, злоба — чувство, которое объединяет все песни альбома.
Таким образом, разнообразие песенного материала и общее чувство злости — основные черты альбома. В период сессий «Hackney Diamonds» было записано 23 песни, но в итоговый вариант попали 12.
На презентации Джимми Феллон зачитывал вопросы, присланные фанатами, но главной интригой альбома — участием Пола Маккартни в его записи — так никто и не поинтересовался. Зато упомянули Леди Гагу — ее голос звучит в песне «Sweet Sounds of Heaven». Не рассказали и о том, как трансформировался логотип группы с высунутым языком. А жаль.
Над новым визуальным стилем The Rolling Stones работал среди прочих российский цифровой художник Brickspacer (Степан Христофоров), что в нынешней политической обстановке для многих отечественных меломанов вполне может стать предметом особой гордости.
В показанном в среду клипе «Angry» его главная героиня (ее роль исполнила звезда «Белого лотоса» и «Эйфории» Сидни Суини) едет в кабриолете по широкой улице, вдоль которой установлены билборды с образами The Rolling Stones разных лет. Мики Джаггеры поют «Angry», а девушка в рокерской коже радуется жизни.
Вряд ли The Rolling Stones позвали бы комика, если бы не требовалось смешить публику. И зрители, и музыканты смеялись, не останавливаясь — вспоминали ранние пресс-конференции и случаи за кулисами концертов, отвечали на нелепые вопросы из интернета и пели вместе песню «Off the Hook», которой скоро исполнится 60 лет. Самым лучшим моментом был такой. «Мик, ваш альянс с Китом продолжается больше, чем мой брак,— зачитал вопрос Джимми Феллон.— Поделитесь успехом крепкого и счастливого брака!» «Поменьше разговаривать друг с другом»,— ответил Мик Джаггер.