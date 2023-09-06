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Куда катятся бриллианты

The Rolling Stones представили первый сингл с нового альбома

Группа The Rolling Stones обнародовала подробности выхода 24-го студийного альбома. Как сообщалось ранее, он получил называние «Hackney Diamonds», а на прилавках цифровых и аналоговых магазинов его нужно ждать 20 октября. Чтобы раскрыть детали, The Rolling Stones собрали публику в концертном зале в лондонском районе Хэкни. Трансляция события велась на странице группы в YouTube. К ней присоединился Игорь Гаврилов.

Участники группы The Rolling Stones Мик Джаггер (в центре), Кит Ричардс (справа) и Ронни Вуд

Участники группы The Rolling Stones Мик Джаггер (в центре), Кит Ричардс (справа) и Ронни Вуд

Фото: Toby Melville, Reuters

Участники группы The Rolling Stones Мик Джаггер (в центре), Кит Ричардс (справа) и Ронни Вуд

Фото: Toby Melville, Reuters

Специальное событие, посвященное первому за 18 лет студийному альбому The Rolling Stones с новыми песнями, продлилось всего полчаса. На роль ведущего был выбран американский комик Джимми Феллон. Обычно рок-звезды приходят к нему в эфир, чтобы рассказать о своих новых альбомах. Но в данном случае он был лишь нанятым работником, что для телеведущего его уровня — невиданное дело. Рок-легенды могут позволить себе такую роскошь.

На сцене разместились здравствующие участники The Rolling Stones Ронни Вуд, Мик Джаггер и Кит Ричардс. Ощущалось и невидимое присутствие барабанщика Чарли Уоттса, ушедшего из жизни в прошлом году. «Он всегда с нами,— сказал Кит Ричардс,— и сейчас сидит где-то там, на галерке». Партии ударных для большей части песен записал новый барабанщик Стив Джордан, которого еще при жизни лично отобрал себе на смену Чарли Уоттс, но и его игра на альбоме тоже есть — в песнях «Live by the Sword» и «Mess It Up». Более того, в одной из песен сыграли Чарли Уоттс и бас-гитарист Билли Уайман, то есть там The Rolling Stones впервые за десятилетия звучат в своем классическом составе.

18-летняя пауза между альбомами не означает, что работа над «Hackney Diamonds» шла все это время. Наоборот, альбом был записан в рекордные сроки. Запись началась в декабре 2022 года, под Рождество, а к Дню святого Валентина уже закончилась. Связующим звеном между участниками записи стал продюсер Эндрю Уотт, известный по работе с Постом Мэлоуном, Оззи Осборном, Игги Попом и другими звездами первой величины.

По словам Мика Джаггера, «Hackney Diamonds» — стилистически очень разнообразный альбом. Главное желание «роллингов» во время работы формулировалось так: «записать альбом, который нравился бы в первую очередь нам самим».

Музыка The Rolling Stones обычно не очень подходит для утреннего чая в семейном кругу, однако, по утверждению музыкантов, «Hackney Diamonds» можно слушать в любое время суток.

Фотогалерея

Как складывалась карьера Мика Джаггера

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«Мать никогда не была счастлива от того, чем я занимаюсь. Она хотела, чтобы я нашел наконец свое место в жизни и стал бы кем-то типа каменщика»&lt;br> Майкл Филипп Джаггер родился 26 июля 1943 года в Дартфорде (Великобритания). Его отец был учителем, а мать занималась политической деятельностью. В школе юный Джаггер не отличался усидчивостью, кроме как на уроках музыки. Родители хотели, чтобы сын стал экономистом, поэтому приложили все силы, чтобы он поступил в Лондонскую школу экономики. По воспоминаниям самого музыканта, учеба мало интересовала его, так как своим главным занятием он считал пение

«Мать никогда не была счастлива от того, чем я занимаюсь. Она хотела, чтобы я нашел наконец свое место в жизни и стал бы кем-то типа каменщика»
Майкл Филипп Джаггер родился 26 июля 1943 года в Дартфорде (Великобритания). Его отец был учителем, а мать занималась политической деятельностью. В школе юный Джаггер не отличался усидчивостью, кроме как на уроках музыки. Родители хотели, чтобы сын стал экономистом, поэтому приложили все силы, чтобы он поступил в Лондонскую школу экономики. По воспоминаниям самого музыканта, учеба мало интересовала его, так как своим главным занятием он считал пение

Фото: Richard Rosser / REX / Shutterstock / Fotodom

«Музыкой я занялся только потому, что хотел заработать себе на хлеб — на тот хлеб, к которому я привык» &lt;br> В 1958 году Мик Джаггер вместе с приятелем Диком Тейлором создал свою первую группу Little Boy Blue &amp; The Blue Boys. В 1961 году к ним присоединился давний друг Джаггера Кит Ричардс, хорошо игравший на гитаре. Некоторое время спустя к команде присоединился мультиинструменталист Брайан Джонс, который привел вместе с собой барабанщика Чарли Уотса и басиста Билла Уаймена. Вскоре группа стала называться Blues Incorporated, но через некоторое время стала выступать как The Rolling Stones, что было названием одной из песен популярного в те времена музыканта Мадди Уотерса

«Музыкой я занялся только потому, что хотел заработать себе на хлеб — на тот хлеб, к которому я привык»
В 1958 году Мик Джаггер вместе с приятелем Диком Тейлором создал свою первую группу Little Boy Blue & The Blue Boys. В 1961 году к ним присоединился давний друг Джаггера Кит Ричардс, хорошо игравший на гитаре. Некоторое время спустя к команде присоединился мультиинструменталист Брайан Джонс, который привел вместе с собой барабанщика Чарли Уотса и басиста Билла Уаймена. Вскоре группа стала называться Blues Incorporated, но через некоторое время стала выступать как The Rolling Stones, что было названием одной из песен популярного в те времена музыканта Мадди Уотерса

Фото: Dezo Hoffmann / REX / Shutterstock / Fotodom

«Сложно припомнить, какими на самом деле были шестидесятые»&lt;br> 12 июля 1962 года состоялось первое официальное выступление группы The Rolling Stones в лондонском клубе The Marquee. Необычная манера двигаться, хрипловатый голос и эпатажный образ Джаггера сразу привлекли внимание публики. С 1963 года группа начала свое стремительное восхождение к успеху. Спустя какое-то время музыкантов стали ставить наравне с The Beatles. Успех закрепили и выпущенные в то время альбомы «Aftermath» (1966), «Between the Buttons» (1967)

«Сложно припомнить, какими на самом деле были шестидесятые»
12 июля 1962 года состоялось первое официальное выступление группы The Rolling Stones в лондонском клубе The Marquee. Необычная манера двигаться, хрипловатый голос и эпатажный образ Джаггера сразу привлекли внимание публики. С 1963 года группа начала свое стремительное восхождение к успеху. Спустя какое-то время музыкантов стали ставить наравне с The Beatles. Успех закрепили и выпущенные в то время альбомы «Aftermath» (1966), «Between the Buttons» (1967)

Фото: Paul Fox / REX / Shutterstock / Fotodom

«Падение в бездну наркотиков, алкоголя и безумия — это нормально, но лишь до тех пор, пока ты твердо знаешь, как вернуться назад» &lt;br> 1970-е стали пиком популярности The Rolling Stones. Их альбомы того периода, такие как «Sticky Fingers» (1971) и «Exile on Main St.» (1972) были названы позднее квинтэссенцией рока. Именно Мик Джаггер тогда охарактеризовал свой образ жизни как «Секс, наркотики и рок-н-ролл». Он стал примером для подражания многих молодых музыкантов, хотя его репутация была скандальной. Так, в 1967 году певца арестовали за хранение наркотиков и приговорили к трем месяцам тюрьмы. Усилиями адвокатов срок заменили условным

«Падение в бездну наркотиков, алкоголя и безумия — это нормально, но лишь до тех пор, пока ты твердо знаешь, как вернуться назад»
1970-е стали пиком популярности The Rolling Stones. Их альбомы того периода, такие как «Sticky Fingers» (1971) и «Exile on Main St.» (1972) были названы позднее квинтэссенцией рока. Именно Мик Джаггер тогда охарактеризовал свой образ жизни как «Секс, наркотики и рок-н-ролл». Он стал примером для подражания многих молодых музыкантов, хотя его репутация была скандальной. Так, в 1967 году певца арестовали за хранение наркотиков и приговорили к трем месяцам тюрьмы. Усилиями адвокатов срок заменили условным

Фото: AP

«Людям кажется, что они знают обо мне все. И это правда: они знают обо мне такие вещи, которые я давно уже забыл» &lt;br> В 1980 году Мик Джаггер заявил о своем желании заняться сольной карьерой. Его альбом «She`s the Boss» (1985) имел большой успех. Позже Джаггер выпустил альбомы «Primitive Cool» (1987) и «Wandering Spirit» (1993), которые повторили громкий успех первого. При этом он оставался фронтменом The Rolling Stones. В 1989 году группу ввели в Зал славы рок-н-ролла

«Людям кажется, что они знают обо мне все. И это правда: они знают обо мне такие вещи, которые я давно уже забыл»
В 1980 году Мик Джаггер заявил о своем желании заняться сольной карьерой. Его альбом «She`s the Boss» (1985) имел большой успех. Позже Джаггер выпустил альбомы «Primitive Cool» (1987) и «Wandering Spirit» (1993), которые повторили громкий успех первого. При этом он оставался фронтменом The Rolling Stones. В 1989 году группу ввели в Зал славы рок-н-ролла

Фото: AP / Bob Dear

«Я не рок-звезда по рождению. Просто представитель шоу-бизнеса. Рок-н-ролл я выбрал лишь потому, что на тот момент он интересовал всех. Если бы я родился в 1915 году, я был бы джазовым ударником или какой-нибудь звездой немого кино» &lt;br> В составе The Rolling Stones музыкант записал более 20 альбомов, отыграл около 40 концертных туров и получил пару десятков наград, включая восемь премий «Грэмми». По заверениям музыканта, за всю жизнь в его постели побывало не менее 5 тыс. женщин. Однако в 1971 году Мик Джаггер женился на никарагуанке Бьянке Перес Морено де Масиас. Из «роллингов» на свадьбу был приглашен только Кит Ричардс. Через восемь лет брак распался &lt;br> На фото (слева направо): Мик Джаггер, Кит Ричардс и Брайан Джонс

«Я не рок-звезда по рождению. Просто представитель шоу-бизнеса. Рок-н-ролл я выбрал лишь потому, что на тот момент он интересовал всех. Если бы я родился в 1915 году, я был бы джазовым ударником или какой-нибудь звездой немого кино»
В составе The Rolling Stones музыкант записал более 20 альбомов, отыграл около 40 концертных туров и получил пару десятков наград, включая восемь премий «Грэмми». По заверениям музыканта, за всю жизнь в его постели побывало не менее 5 тыс. женщин. Однако в 1971 году Мик Джаггер женился на никарагуанке Бьянке Перес Морено де Масиас. Из «роллингов» на свадьбу был приглашен только Кит Ричардс. Через восемь лет брак распался
На фото (слева направо): Мик Джаггер, Кит Ричардс и Брайан Джонс

Фото: Marc Sharrat / REX / Shutterstock / Fotodom

«Оставь мечты — и тебя оставит разум» &lt;br> В 26 лет Мик Джаггер заявил, что уйдет со сцены в 36, потому что не хочет видеть, как The Rolling Stones превратится в развалину, ставшую пародией на саму себя. Тем не менее своего обещания музыкант так и не выполнил

«Оставь мечты — и тебя оставит разум»
В 26 лет Мик Джаггер заявил, что уйдет со сцены в 36, потому что не хочет видеть, как The Rolling Stones превратится в развалину, ставшую пародией на саму себя. Тем не менее своего обещания музыкант так и не выполнил

Фото: AP / Bob Dear

«Люди одержимы. Они хотят видеть тебя таким, каким ты был в 1969-м. Они хотят видеть тебя таким, потому что таким ты был в их молодости, которой у них больше нет. Эгоистично, если вдуматься, но я понимаю их»

«Люди одержимы. Они хотят видеть тебя таким, каким ты был в 1969-м. Они хотят видеть тебя таким, потому что таким ты был в их молодости, которой у них больше нет. Эгоистично, если вдуматься, но я понимаю их»

Фото: Graham Wiltshire / REX / Shutterstock / Fotodom

«Вдохновение окружает тебя со всех сторон, и в повседневной жизни его больше всего» &lt;br> На фото (слева направо): участники The Rolling Stones Билл Уаймен, Чарли Уоттс, Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд

«Вдохновение окружает тебя со всех сторон, и в повседневной жизни его больше всего»
На фото (слева направо): участники The Rolling Stones Билл Уаймен, Чарли Уоттс, Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд

Фото: AP / Richard Drew

«Я люблю детей, потому что дети делают тебя моложе» &lt;br> Мик Джаггер был официально женат дважды — на правозащитнице и актрисе Бьянке Перес-Мора Масиас (1971-1978), а также модели Джерри Холл (1978—1999). Впрочем, у музыканта восемь детей от пяти женщин, а также пять внуков. В 2014 году он впервые стал прадедушкой

«Я люблю детей, потому что дети делают тебя моложе»
Мик Джаггер был официально женат дважды — на правозащитнице и актрисе Бьянке Перес-Мора Масиас (1971-1978), а также модели Джерри Холл (1978—1999). Впрочем, у музыканта восемь детей от пяти женщин, а также пять внуков. В 2014 году он впервые стал прадедушкой

Фото: AP / Susan Ragan

«Я консерватор, но с маленькой буквы &quot;к&quot;. Поверьте, можно быть консерватором в вопросах налогообложения и либералом в вопросах морали и свободы»

«Я консерватор, но с маленькой буквы "к". Поверьте, можно быть консерватором в вопросах налогообложения и либералом в вопросах морали и свободы»

Фото: AP / PA

С 2001 по 2008 год музыкант всерьез увлекся кино: он снялся в нескольких фильмах, а вскоре создал свою собственную кинокомпанию Jagged Films. В 2005-м он удостоился премии «Золотой глобус» за лучшую песню к фильму «Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины». В 2019 году на 76-м Венецианском кинофестивале состоялась премьера криминального триллера «Искусство ограбления», в котором Джаггер сыграл коварного арт-дилера. В прокат фильм вышел в марте 2020-го &lt;br>На фото (слева направо): участники The Rolling Stones Чарли Уоттс, Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд

С 2001 по 2008 год музыкант всерьез увлекся кино: он снялся в нескольких фильмах, а вскоре создал свою собственную кинокомпанию Jagged Films. В 2005-м он удостоился премии «Золотой глобус» за лучшую песню к фильму «Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины». В 2019 году на 76-м Венецианском кинофестивале состоялась премьера криминального триллера «Искусство ограбления», в котором Джаггер сыграл коварного арт-дилера. В прокат фильм вышел в марте 2020-го
На фото (слева направо): участники The Rolling Stones Чарли Уоттс, Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд

Фото: Reuters

«Нью-Йорк середины шестидесятых был прекрасен, да и Лос-Анджелес тоже вполне себе неплох. Но за пределами этих двух городов существовало чудовищное репрессивное общество с целым ворохом предрассудков. Все еще присутствовала расовая сегрегация, а люди вокруг были очень старомодны и ограниченны. За последние 30 лет ситуация в корне изменилась. Впрочем, изменения произошли в мире практически везде»

«Нью-Йорк середины шестидесятых был прекрасен, да и Лос-Анджелес тоже вполне себе неплох. Но за пределами этих двух городов существовало чудовищное репрессивное общество с целым ворохом предрассудков. Все еще присутствовала расовая сегрегация, а люди вокруг были очень старомодны и ограниченны. За последние 30 лет ситуация в корне изменилась. Впрочем, изменения произошли в мире практически везде»

Фото: Reuters

«Всякое бывает. Ты просыпаешься рано утром, смотришь на свою старую ложку и говоришь сам себе: &quot;Мик, кажется, самое время купить новых ложек&quot;. Что ты и делаешь» &lt;br> В начале 2000-х Мик Джаггер кардинально пересмотрел свой образ жизни. Он бросил пить, отказался от наркотиков, заявив, что «не желает прослыть старой развалиной». Во многом благодаря этому в свои годы он продолжает вести активный образ жизни

«Всякое бывает. Ты просыпаешься рано утром, смотришь на свою старую ложку и говоришь сам себе: "Мик, кажется, самое время купить новых ложек". Что ты и делаешь»
В начале 2000-х Мик Джаггер кардинально пересмотрел свой образ жизни. Он бросил пить, отказался от наркотиков, заявив, что «не желает прослыть старой развалиной». Во многом благодаря этому в свои годы он продолжает вести активный образ жизни

Фото: AP / Stian Lysberg Solum / Scanpix Norway

«Я не уверен, что хотел бы прослушать целый альбом, посвященный мясу» &lt;br> В 2010 году Мик Джаггер организовал новую группу, получившую название Superheavy. В ее состав вошли такие музыканты, как бывший участник Eurythmics Дейв Стюарт, юная обладательница «Грэмми» соул-певица Джосс Стоун, сын Боба Марли Дэмиан и индийский композитор Алла Ракха Рахман, автор саундтреков к фильму «Миллионер из трущоб» и «127 часов». С этим коллективом музыкант записал несколько популярных композиций, включая Miracle Worker

«Я не уверен, что хотел бы прослушать целый альбом, посвященный мясу»
В 2010 году Мик Джаггер организовал новую группу, получившую название Superheavy. В ее состав вошли такие музыканты, как бывший участник Eurythmics Дейв Стюарт, юная обладательница «Грэмми» соул-певица Джосс Стоун, сын Боба Марли Дэмиан и индийский композитор Алла Ракха Рахман, автор саундтреков к фильму «Миллионер из трущоб» и «127 часов». С этим коллективом музыкант записал несколько популярных композиций, включая Miracle Worker

Фото: AP / Lionel Cironneau

«Я очень дурно воспитан: я пью чай в три» &lt;br> В 2003 году Мик Джаггер был посвящен в рыцари Ее величества

«Я очень дурно воспитан: я пью чай в три»
В 2003 году Мик Джаггер был посвящен в рыцари Ее величества

Фото: Reuters

14 февраля 2016 года телеканал HBO выпустил сериал «Винил» (на фото кадр из сериала) о музыкальной индустрии 1970-х, продюсерами которого выступили Мик Джаггер и Мартин Скорсезе. Действие рок-н-ролльной драмы происходит в Нью-Йорке, а в центре внимания — полный наркотиков и разврата музыкальный бизнес. Сын музыканта Джеймс Джаггер появился в сериале в роли ведущего вокалиста панк-рок-группы The Nasty Bits. Сериал шел с высокими рейтингами, однако руководство канала решило не продлевать его на второй сезон

14 февраля 2016 года телеканал HBO выпустил сериал «Винил» (на фото кадр из сериала) о музыкальной индустрии 1970-х, продюсерами которого выступили Мик Джаггер и Мартин Скорсезе. Действие рок-н-ролльной драмы происходит в Нью-Йорке, а в центре внимания — полный наркотиков и разврата музыкальный бизнес. Сын музыканта Джеймс Джаггер появился в сериале в роли ведущего вокалиста панк-рок-группы The Nasty Bits. Сериал шел с высокими рейтингами, однако руководство канала решило не продлевать его на второй сезон

Фото: Home Box Office (HBO)

Несмотря на возраст, The Rolling Stones по-прежнему гастролирует по всему миру. Так, например, в апреле 2019 года Мик Джаггер перенос операцию по замене сердечного клапана в одной из клиник Нью-Йорка, а уже в июне музыкант выступил на первом концерте в рамках европейского и североамериканского турне No Filter Tour

Несмотря на возраст, The Rolling Stones по-прежнему гастролирует по всему миру. Так, например, в апреле 2019 года Мик Джаггер перенос операцию по замене сердечного клапана в одной из клиник Нью-Йорка, а уже в июне музыкант выступил на первом концерте в рамках европейского и североамериканского турне No Filter Tour

Фото: Reuters

«Рок-н-ролл — это наркотик, так что ты должен быть осторожен с ним. Не нужно заниматься музыкой все время» &lt;br> Имя Мика Джаггера упоминается в ряде песен: в совместной песне Maroon 5 и Кристины Агилеры «Moves Like Jagger», занявшей первое место в Billboard Hot 100 в 2011 году; в песне «Tik Tok» певицы Кеши; в «Swagger Jagger» Шера Ллойда; в композиции «Джаггер» группы «Ночные Снайперы» и других

«Рок-н-ролл — это наркотик, так что ты должен быть осторожен с ним. Не нужно заниматься музыкой все время»
Имя Мика Джаггера упоминается в ряде песен: в совместной песне Maroon 5 и Кристины Агилеры «Moves Like Jagger», занявшей первое место в Billboard Hot 100 в 2011 году; в песне «Tik Tok» певицы Кеши; в «Swagger Jagger» Шера Ллойда; в композиции «Джаггер» группы «Ночные Снайперы» и других

Фото: Laurent Cipriani, File / AP

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«Мать никогда не была счастлива от того, чем я занимаюсь. Она хотела, чтобы я нашел наконец свое место в жизни и стал бы кем-то типа каменщика»
Майкл Филипп Джаггер родился 26 июля 1943 года в Дартфорде (Великобритания). Его отец был учителем, а мать занималась политической деятельностью. В школе юный Джаггер не отличался усидчивостью, кроме как на уроках музыки. Родители хотели, чтобы сын стал экономистом, поэтому приложили все силы, чтобы он поступил в Лондонскую школу экономики. По воспоминаниям самого музыканта, учеба мало интересовала его, так как своим главным занятием он считал пение

Фото: Richard Rosser / REX / Shutterstock / Fotodom

«Музыкой я занялся только потому, что хотел заработать себе на хлеб — на тот хлеб, к которому я привык»
В 1958 году Мик Джаггер вместе с приятелем Диком Тейлором создал свою первую группу Little Boy Blue & The Blue Boys. В 1961 году к ним присоединился давний друг Джаггера Кит Ричардс, хорошо игравший на гитаре. Некоторое время спустя к команде присоединился мультиинструменталист Брайан Джонс, который привел вместе с собой барабанщика Чарли Уотса и басиста Билла Уаймена. Вскоре группа стала называться Blues Incorporated, но через некоторое время стала выступать как The Rolling Stones, что было названием одной из песен популярного в те времена музыканта Мадди Уотерса

Фото: Dezo Hoffmann / REX / Shutterstock / Fotodom

«Сложно припомнить, какими на самом деле были шестидесятые»
12 июля 1962 года состоялось первое официальное выступление группы The Rolling Stones в лондонском клубе The Marquee. Необычная манера двигаться, хрипловатый голос и эпатажный образ Джаггера сразу привлекли внимание публики. С 1963 года группа начала свое стремительное восхождение к успеху. Спустя какое-то время музыкантов стали ставить наравне с The Beatles. Успех закрепили и выпущенные в то время альбомы «Aftermath» (1966), «Between the Buttons» (1967)

Фото: Paul Fox / REX / Shutterstock / Fotodom

«Падение в бездну наркотиков, алкоголя и безумия — это нормально, но лишь до тех пор, пока ты твердо знаешь, как вернуться назад»
1970-е стали пиком популярности The Rolling Stones. Их альбомы того периода, такие как «Sticky Fingers» (1971) и «Exile on Main St.» (1972) были названы позднее квинтэссенцией рока. Именно Мик Джаггер тогда охарактеризовал свой образ жизни как «Секс, наркотики и рок-н-ролл». Он стал примером для подражания многих молодых музыкантов, хотя его репутация была скандальной. Так, в 1967 году певца арестовали за хранение наркотиков и приговорили к трем месяцам тюрьмы. Усилиями адвокатов срок заменили условным

Фото: AP

«Людям кажется, что они знают обо мне все. И это правда: они знают обо мне такие вещи, которые я давно уже забыл»
В 1980 году Мик Джаггер заявил о своем желании заняться сольной карьерой. Его альбом «She`s the Boss» (1985) имел большой успех. Позже Джаггер выпустил альбомы «Primitive Cool» (1987) и «Wandering Spirit» (1993), которые повторили громкий успех первого. При этом он оставался фронтменом The Rolling Stones. В 1989 году группу ввели в Зал славы рок-н-ролла

Фото: AP / Bob Dear

«Я не рок-звезда по рождению. Просто представитель шоу-бизнеса. Рок-н-ролл я выбрал лишь потому, что на тот момент он интересовал всех. Если бы я родился в 1915 году, я был бы джазовым ударником или какой-нибудь звездой немого кино»
В составе The Rolling Stones музыкант записал более 20 альбомов, отыграл около 40 концертных туров и получил пару десятков наград, включая восемь премий «Грэмми». По заверениям музыканта, за всю жизнь в его постели побывало не менее 5 тыс. женщин. Однако в 1971 году Мик Джаггер женился на никарагуанке Бьянке Перес Морено де Масиас. Из «роллингов» на свадьбу был приглашен только Кит Ричардс. Через восемь лет брак распался
На фото (слева направо): Мик Джаггер, Кит Ричардс и Брайан Джонс

Фото: Marc Sharrat / REX / Shutterstock / Fotodom

«Оставь мечты — и тебя оставит разум»
В 26 лет Мик Джаггер заявил, что уйдет со сцены в 36, потому что не хочет видеть, как The Rolling Stones превратится в развалину, ставшую пародией на саму себя. Тем не менее своего обещания музыкант так и не выполнил

Фото: AP / Bob Dear

«Люди одержимы. Они хотят видеть тебя таким, каким ты был в 1969-м. Они хотят видеть тебя таким, потому что таким ты был в их молодости, которой у них больше нет. Эгоистично, если вдуматься, но я понимаю их»

Фото: Graham Wiltshire / REX / Shutterstock / Fotodom

«Вдохновение окружает тебя со всех сторон, и в повседневной жизни его больше всего»
На фото (слева направо): участники The Rolling Stones Билл Уаймен, Чарли Уоттс, Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд

Фото: AP / Richard Drew

«Я люблю детей, потому что дети делают тебя моложе»
Мик Джаггер был официально женат дважды — на правозащитнице и актрисе Бьянке Перес-Мора Масиас (1971-1978), а также модели Джерри Холл (1978—1999). Впрочем, у музыканта восемь детей от пяти женщин, а также пять внуков. В 2014 году он впервые стал прадедушкой

Фото: AP / Susan Ragan

«Я консерватор, но с маленькой буквы "к". Поверьте, можно быть консерватором в вопросах налогообложения и либералом в вопросах морали и свободы»

Фото: AP / PA

С 2001 по 2008 год музыкант всерьез увлекся кино: он снялся в нескольких фильмах, а вскоре создал свою собственную кинокомпанию Jagged Films. В 2005-м он удостоился премии «Золотой глобус» за лучшую песню к фильму «Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины». В 2019 году на 76-м Венецианском кинофестивале состоялась премьера криминального триллера «Искусство ограбления», в котором Джаггер сыграл коварного арт-дилера. В прокат фильм вышел в марте 2020-го
На фото (слева направо): участники The Rolling Stones Чарли Уоттс, Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд

Фото: Reuters

«Нью-Йорк середины шестидесятых был прекрасен, да и Лос-Анджелес тоже вполне себе неплох. Но за пределами этих двух городов существовало чудовищное репрессивное общество с целым ворохом предрассудков. Все еще присутствовала расовая сегрегация, а люди вокруг были очень старомодны и ограниченны. За последние 30 лет ситуация в корне изменилась. Впрочем, изменения произошли в мире практически везде»

Фото: Reuters

«Всякое бывает. Ты просыпаешься рано утром, смотришь на свою старую ложку и говоришь сам себе: "Мик, кажется, самое время купить новых ложек". Что ты и делаешь»
В начале 2000-х Мик Джаггер кардинально пересмотрел свой образ жизни. Он бросил пить, отказался от наркотиков, заявив, что «не желает прослыть старой развалиной». Во многом благодаря этому в свои годы он продолжает вести активный образ жизни

Фото: AP / Stian Lysberg Solum / Scanpix Norway

«Я не уверен, что хотел бы прослушать целый альбом, посвященный мясу»
В 2010 году Мик Джаггер организовал новую группу, получившую название Superheavy. В ее состав вошли такие музыканты, как бывший участник Eurythmics Дейв Стюарт, юная обладательница «Грэмми» соул-певица Джосс Стоун, сын Боба Марли Дэмиан и индийский композитор Алла Ракха Рахман, автор саундтреков к фильму «Миллионер из трущоб» и «127 часов». С этим коллективом музыкант записал несколько популярных композиций, включая Miracle Worker

Фото: AP / Lionel Cironneau

«Я очень дурно воспитан: я пью чай в три»
В 2003 году Мик Джаггер был посвящен в рыцари Ее величества

Фото: Reuters

14 февраля 2016 года телеканал HBO выпустил сериал «Винил» (на фото кадр из сериала) о музыкальной индустрии 1970-х, продюсерами которого выступили Мик Джаггер и Мартин Скорсезе. Действие рок-н-ролльной драмы происходит в Нью-Йорке, а в центре внимания — полный наркотиков и разврата музыкальный бизнес. Сын музыканта Джеймс Джаггер появился в сериале в роли ведущего вокалиста панк-рок-группы The Nasty Bits. Сериал шел с высокими рейтингами, однако руководство канала решило не продлевать его на второй сезон

Фото: Home Box Office (HBO)

Несмотря на возраст, The Rolling Stones по-прежнему гастролирует по всему миру. Так, например, в апреле 2019 года Мик Джаггер перенос операцию по замене сердечного клапана в одной из клиник Нью-Йорка, а уже в июне музыкант выступил на первом концерте в рамках европейского и североамериканского турне No Filter Tour

Фото: Reuters

«Рок-н-ролл — это наркотик, так что ты должен быть осторожен с ним. Не нужно заниматься музыкой все время»
Имя Мика Джаггера упоминается в ряде песен: в совместной песне Maroon 5 и Кристины Агилеры «Moves Like Jagger», занявшей первое место в Billboard Hot 100 в 2011 году; в песне «Tik Tok» певицы Кеши; в «Swagger Jagger» Шера Ллойда; в композиции «Джаггер» группы «Ночные Снайперы» и других

Фото: Laurent Cipriani, File / AP

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На онлайн-презентации альбома был представлен первый сингл «Hackney Diamonds» «Angry» — «Злой». Кит Ричардс утверждает, что несмотря на разнообразие стилей и присутствие любовных баллад, злоба — чувство, которое объединяет все песни альбома.

Таким образом, разнообразие песенного материала и общее чувство злости — основные черты альбома. В период сессий «Hackney Diamonds» было записано 23 песни, но в итоговый вариант попали 12.

На презентации Джимми Феллон зачитывал вопросы, присланные фанатами, но главной интригой альбома — участием Пола Маккартни в его записи — так никто и не поинтересовался. Зато упомянули Леди Гагу — ее голос звучит в песне «Sweet Sounds of Heaven». Не рассказали и о том, как трансформировался логотип группы с высунутым языком. А жаль.

Над новым визуальным стилем The Rolling Stones работал среди прочих российский цифровой художник Brickspacer (Степан Христофоров), что в нынешней политической обстановке для многих отечественных меломанов вполне может стать предметом особой гордости.

В показанном в среду клипе «Angry» его главная героиня (ее роль исполнила звезда «Белого лотоса» и «Эйфории» Сидни Суини) едет в кабриолете по широкой улице, вдоль которой установлены билборды с образами The Rolling Stones разных лет. Мики Джаггеры поют «Angry», а девушка в рокерской коже радуется жизни.

Что писали газеты о Мике Джаггере и The Rolling Stones в начале их карьеры

Вряд ли The Rolling Stones позвали бы комика, если бы не требовалось смешить публику. И зрители, и музыканты смеялись, не останавливаясь — вспоминали ранние пресс-конференции и случаи за кулисами концертов, отвечали на нелепые вопросы из интернета и пели вместе песню «Off the Hook», которой скоро исполнится 60 лет. Самым лучшим моментом был такой. «Мик, ваш альянс с Китом продолжается больше, чем мой брак,— зачитал вопрос Джимми Феллон.— Поделитесь успехом крепкого и счастливого брака!» «Поменьше разговаривать друг с другом»,— ответил Мик Джаггер.

Фотогалерея

История The Rolling Stones

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Мик Джаггер (на фото) и Кит Ричардс, знакомые еще с начальной школы, случайно встретились в 1961 году на дартфордском железнодорожном вокзале. В разговоре выяснилось, что оба они слушают блюз и у них есть общий знакомый — Дик Тейлор. Втроем они создали группу, которую назвали Little Boy Blue and the Blue Boys, и начали исполнять песни из репертуара Чака Берри и Бо Диддли

Мик Джаггер (на фото) и Кит Ричардс, знакомые еще с начальной школы, случайно встретились в 1961 году на дартфордском железнодорожном вокзале. В разговоре выяснилось, что оба они слушают блюз и у них есть общий знакомый — Дик Тейлор. Втроем они создали группу, которую назвали Little Boy Blue and the Blue Boys, и начали исполнять песни из репертуара Чака Берри и Бо Диддли

Фото: AP / Ray Stubblebine

12 июля 1962 года группа выступила в клубе Marquee в Лондоне. Это был первый концерт под названием The Rolling Stones (название одной из песен Мадди Уотерса 1950 года) &lt;br> На фото слева направо: Брайан Джонс (гитара), Билл Уаймен (бас-гитара; заменил Дика Тейлора), Чарли Уоттс (барабаны), Мик Джаггер (вокал), Кит Ричардс (гитара)

12 июля 1962 года группа выступила в клубе Marquee в Лондоне. Это был первый концерт под названием The Rolling Stones (название одной из песен Мадди Уотерса 1950 года)
На фото слева направо: Брайан Джонс (гитара), Билл Уаймен (бас-гитара; заменил Дика Тейлора), Чарли Уоттс (барабаны), Мик Джаггер (вокал), Кит Ричардс (гитара)

Фото: AP

Мик Джаггер запомнился поклонникам эксцентричным вокалом и необычной манерой двигаться по сцене во время выступлений. Его изображение появлялось на обложке журнала Rolling Stone рекордное число раз — 15. Впервые это случилось еще 10 августа 1968 года в 50-м номере

Мик Джаггер запомнился поклонникам эксцентричным вокалом и необычной манерой двигаться по сцене во время выступлений. Его изображение появлялось на обложке журнала Rolling Stone рекордное число раз — 15. Впервые это случилось еще 10 августа 1968 года в 50-м номере

Фото: AP

16 апреля 1964 года в Великобритании вышел дебютный альбом The Rolling Stones с одноименным названием, в США он вышел в мае, после чего группа провела первые американские гастроли. К их завершению они уже завоевали британские чарты

16 апреля 1964 года в Великобритании вышел дебютный альбом The Rolling Stones с одноименным названием, в США он вышел в мае, после чего группа провела первые американские гастроли. К их завершению они уже завоевали британские чарты

Фото: AP

Несмотря на то, что число поклонниц группы с каждым годом росло, старшее поколение не одобряло бунтарскую музыку. Типичным для английских газет 1964 года стал вопрос: «Позволите ли вы своей дочери выйти замуж за участника The Rolling Stones?»

Несмотря на то, что число поклонниц группы с каждым годом росло, старшее поколение не одобряло бунтарскую музыку. Типичным для английских газет 1964 года стал вопрос: «Позволите ли вы своей дочери выйти замуж за участника The Rolling Stones?»

Фото: AP

В 1968 году Мик Джаггер снялся в фильме «Performance» (на фото кадр из фильма) режиссера Николаса Роуга. В этом же году Джаггер женился на никарагуанской модели Бьянке

В 1968 году Мик Джаггер снялся в фильме «Performance» (на фото кадр из фильма) режиссера Николаса Роуга. В этом же году Джаггер женился на никарагуанской модели Бьянке

Фото: AP

В 1967 году с выходом альбома «Between The Buttons» группа начала осваивать более эклектичный музыкальный стиль. В то же время The Rolling Stones сотрясали скандалы: чтобы избежать запрета на «Би-Би-Cи», Джаггеру пришлось как можно менее внятно исполнить Let`s Spend the Night Together; потом Джаггера и Ричардса, а спустя три месяца и Джонсона задержали с наркотиками. Все трое получили условные сроки, но группе пришлось прервать гастрольную деятельность

В 1967 году с выходом альбома «Between The Buttons» группа начала осваивать более эклектичный музыкальный стиль. В то же время The Rolling Stones сотрясали скандалы: чтобы избежать запрета на «Би-Би-Cи», Джаггеру пришлось как можно менее внятно исполнить Let`s Spend the Night Together; потом Джаггера и Ричардса, а спустя три месяца и Джонсона задержали с наркотиками. Все трое получили условные сроки, но группе пришлось прервать гастрольную деятельность

Фото: AP

В начале 1970-х новые синглы группы поклонники начали встречать с некоторым холодом. Это произошло потому, что Джаггер увлекся ролью героя светских тусовок, а Ричардс стал наркозависимым. Тем не менее, это не помешало альбому «Goats Head Soup» стать мегахитом

В начале 1970-х новые синглы группы поклонники начали встречать с некоторым холодом. Это произошло потому, что Джаггер увлекся ролью героя светских тусовок, а Ричардс стал наркозависимым. Тем не менее, это не помешало альбому «Goats Head Soup» стать мегахитом

Фото: AP

В 1991 году группа выпустила концертный альбом «Flashpoint», после чего Билл Уаймен заявил о том, что покидает The Rolling Stones. Замена ему нашлась лишь в 1994 году в лице Дэррила Джонса, сотрудничавшего с Майлсом Дэвисом и Стингом

В 1991 году группа выпустила концертный альбом «Flashpoint», после чего Билл Уаймен заявил о том, что покидает The Rolling Stones. Замена ему нашлась лишь в 1994 году в лице Дэррила Джонса, сотрудничавшего с Майлсом Дэвисом и Стингом

Фото: AP / VH-1, ho

В 1994 году The Rolling Stones отправились в свой рекордный по прибыльности гастрольный тур — Voodoo Lounge. Группа отыграла 62 шоу вместо 28 запланированных и заработала свыше $400 млн

В 1994 году The Rolling Stones отправились в свой рекордный по прибыльности гастрольный тур — Voodoo Lounge. Группа отыграла 62 шоу вместо 28 запланированных и заработала свыше $400 млн

Фото: Reuters

The Rolling Stones дважды приезжали с концертами в Россию: 11 августа 1998 года они дали концерт в Москве (на фото), 28 июля 2007 года — в Санкт-Петербурге

The Rolling Stones дважды приезжали с концертами в Россию: 11 августа 1998 года они дали концерт в Москве (на фото), 28 июля 2007 года — в Санкт-Петербурге

Фото: Reuters

В 2004 году The Rolling Stones начали одно из самых продолжительных в своей карьере турне — A Bigger Bang, которое продлилось 14 месяцев. $1 млн из заработанных гонораров группа перечислила в фонд помощи пострадавшим от урагана Катрина

В 2004 году The Rolling Stones начали одно из самых продолжительных в своей карьере турне — A Bigger Bang, которое продлилось 14 месяцев. $1 млн из заработанных гонораров группа перечислила в фонд помощи пострадавшим от урагана Катрина

Фото: Reuters

Изображение ярко-красных губ и нагло высунутого языка, ставшее фирменным знаком The Rolling Stones, придумал не Энди Уорхол, как многие ошибочно думают. Впервые логотип появился на обложке альбома «Sticky Fingers» 1971 года, которая была оформлена дизайнером Джоном Пашем в 1970 году

Изображение ярко-красных губ и нагло высунутого языка, ставшее фирменным знаком The Rolling Stones, придумал не Энди Уорхол, как многие ошибочно думают. Впервые логотип появился на обложке альбома «Sticky Fingers» 1971 года, которая была оформлена дизайнером Джоном Пашем в 1970 году

Фото: AP / Carlos Osorio

The Rolling Stones практикуют также частные выступления и являются одними из самых высокооплачиваемых артистов на подобных мероприятиях

The Rolling Stones практикуют также частные выступления и являются одними из самых высокооплачиваемых артистов на подобных мероприятиях

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

На сегодняшний день The Rolling Stones — обладатели двух премий Grammy. А видео на песню Love Is Strong в 1995 году было названо лучшим среди короткометражных роликов

На сегодняшний день The Rolling Stones — обладатели двух премий Grammy. А видео на песню Love Is Strong в 1995 году было названо лучшим среди короткометражных роликов

Фото: Reuters / Hannibal Hanschke

Последний на данный момент студийный альбом группы вышел 2 декабря 2016 года. Пластинка под названием «Blue &amp; Lonesome» была записана за три дня в Лондоне. Состоит она в основном из кавер-версий популярных хитов. Последний сингл вышел в апреле 2020 года — Living in a Ghost Town

Последний на данный момент студийный альбом группы вышел 2 декабря 2016 года. Пластинка под названием «Blue & Lonesome» была записана за три дня в Лондоне. Состоит она в основном из кавер-версий популярных хитов. Последний сингл вышел в апреле 2020 года — Living in a Ghost Town

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Альбом группы 1973 года Goats Head Soup был переиздан в 2020 году и содержал ранее не издававшиеся ауттейки. 11 сентября 2020 года альбом возглавил чарт альбомов Великобритании, и Rolling Stones стали первой группой, возглавившей чарт в шести разных десятилетиях

Альбом группы 1973 года Goats Head Soup был переиздан в 2020 году и содержал ранее не издававшиеся ауттейки. 11 сентября 2020 года альбом возглавил чарт альбомов Великобритании, и Rolling Stones стали первой группой, возглавившей чарт в шести разных десятилетиях

Фото: Jean-Paul Pelissier / Reuters

The Rolling Stones включены в Зал славы рок-н-ролла. Общемировой тираж альбомов составляет более 250 миллионов, 200 из них были проданы в США. Только по этому показателю группа является одной из самых успешных в истории

The Rolling Stones включены в Зал славы рок-н-ролла. Общемировой тираж альбомов составляет более 250 миллионов, 200 из них были проданы в США. Только по этому показателю группа является одной из самых успешных в истории

Фото: Juan Medina / Reuters

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Мик Джаггер (на фото) и Кит Ричардс, знакомые еще с начальной школы, случайно встретились в 1961 году на дартфордском железнодорожном вокзале. В разговоре выяснилось, что оба они слушают блюз и у них есть общий знакомый — Дик Тейлор. Втроем они создали группу, которую назвали Little Boy Blue and the Blue Boys, и начали исполнять песни из репертуара Чака Берри и Бо Диддли

Фото: AP / Ray Stubblebine

12 июля 1962 года группа выступила в клубе Marquee в Лондоне. Это был первый концерт под названием The Rolling Stones (название одной из песен Мадди Уотерса 1950 года)
На фото слева направо: Брайан Джонс (гитара), Билл Уаймен (бас-гитара; заменил Дика Тейлора), Чарли Уоттс (барабаны), Мик Джаггер (вокал), Кит Ричардс (гитара)

Фото: AP

Мик Джаггер запомнился поклонникам эксцентричным вокалом и необычной манерой двигаться по сцене во время выступлений. Его изображение появлялось на обложке журнала Rolling Stone рекордное число раз — 15. Впервые это случилось еще 10 августа 1968 года в 50-м номере

Фото: AP

16 апреля 1964 года в Великобритании вышел дебютный альбом The Rolling Stones с одноименным названием, в США он вышел в мае, после чего группа провела первые американские гастроли. К их завершению они уже завоевали британские чарты

Фото: AP

Несмотря на то, что число поклонниц группы с каждым годом росло, старшее поколение не одобряло бунтарскую музыку. Типичным для английских газет 1964 года стал вопрос: «Позволите ли вы своей дочери выйти замуж за участника The Rolling Stones?»

Фото: AP

В 1968 году Мик Джаггер снялся в фильме «Performance» (на фото кадр из фильма) режиссера Николаса Роуга. В этом же году Джаггер женился на никарагуанской модели Бьянке

Фото: AP

В 1967 году с выходом альбома «Between The Buttons» группа начала осваивать более эклектичный музыкальный стиль. В то же время The Rolling Stones сотрясали скандалы: чтобы избежать запрета на «Би-Би-Cи», Джаггеру пришлось как можно менее внятно исполнить Let`s Spend the Night Together; потом Джаггера и Ричардса, а спустя три месяца и Джонсона задержали с наркотиками. Все трое получили условные сроки, но группе пришлось прервать гастрольную деятельность

Фото: AP

В начале 1970-х новые синглы группы поклонники начали встречать с некоторым холодом. Это произошло потому, что Джаггер увлекся ролью героя светских тусовок, а Ричардс стал наркозависимым. Тем не менее, это не помешало альбому «Goats Head Soup» стать мегахитом

Фото: AP

В 1991 году группа выпустила концертный альбом «Flashpoint», после чего Билл Уаймен заявил о том, что покидает The Rolling Stones. Замена ему нашлась лишь в 1994 году в лице Дэррила Джонса, сотрудничавшего с Майлсом Дэвисом и Стингом

Фото: AP / VH-1, ho

В 1994 году The Rolling Stones отправились в свой рекордный по прибыльности гастрольный тур — Voodoo Lounge. Группа отыграла 62 шоу вместо 28 запланированных и заработала свыше $400 млн

Фото: Reuters

The Rolling Stones дважды приезжали с концертами в Россию: 11 августа 1998 года они дали концерт в Москве (на фото), 28 июля 2007 года — в Санкт-Петербурге

Фото: Reuters

В 2004 году The Rolling Stones начали одно из самых продолжительных в своей карьере турне — A Bigger Bang, которое продлилось 14 месяцев. $1 млн из заработанных гонораров группа перечислила в фонд помощи пострадавшим от урагана Катрина

Фото: Reuters

Изображение ярко-красных губ и нагло высунутого языка, ставшее фирменным знаком The Rolling Stones, придумал не Энди Уорхол, как многие ошибочно думают. Впервые логотип появился на обложке альбома «Sticky Fingers» 1971 года, которая была оформлена дизайнером Джоном Пашем в 1970 году

Фото: AP / Carlos Osorio

The Rolling Stones практикуют также частные выступления и являются одними из самых высокооплачиваемых артистов на подобных мероприятиях

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

На сегодняшний день The Rolling Stones — обладатели двух премий Grammy. А видео на песню Love Is Strong в 1995 году было названо лучшим среди короткометражных роликов

Фото: Reuters / Hannibal Hanschke

Последний на данный момент студийный альбом группы вышел 2 декабря 2016 года. Пластинка под названием «Blue & Lonesome» была записана за три дня в Лондоне. Состоит она в основном из кавер-версий популярных хитов. Последний сингл вышел в апреле 2020 года — Living in a Ghost Town

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Альбом группы 1973 года Goats Head Soup был переиздан в 2020 году и содержал ранее не издававшиеся ауттейки. 11 сентября 2020 года альбом возглавил чарт альбомов Великобритании, и Rolling Stones стали первой группой, возглавившей чарт в шести разных десятилетиях

Фото: Jean-Paul Pelissier / Reuters

The Rolling Stones включены в Зал славы рок-н-ролла. Общемировой тираж альбомов составляет более 250 миллионов, 200 из них были проданы в США. Только по этому показателю группа является одной из самых успешных в истории

Фото: Juan Medina / Reuters

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