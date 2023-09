Куда катятся бриллианты

Группа The Rolling Stones обнародовала подробности выхода 24-го студийного альбома. Как сообщалось ранее, он получил называние «Hackney Diamonds», а на прилавках цифровых и аналоговых магазинов его нужно ждать 20 октября. Чтобы раскрыть детали, The Rolling Stones собрали публику в концертном зале в лондонском районе Хэкни. Трансляция события велась на странице группы в YouTube. К ней присоединился Игорь Гаврилов.

Специальное событие, посвященное первому за 18 лет студийному альбому The Rolling Stones с новыми песнями, продлилось всего полчаса. На роль ведущего был выбран американский комик Джимми Феллон. Обычно рок-звезды приходят к нему в эфир, чтобы рассказать о своих новых альбомах. Но в данном случае он был лишь нанятым работником, что для телеведущего его уровня — невиданное дело. Рок-легенды могут позволить себе такую роскошь.

На сцене разместились здравствующие участники The Rolling Stones Ронни Вуд, Мик Джаггер и Кит Ричардс. Ощущалось и невидимое присутствие барабанщика Чарли Уоттса, ушедшего из жизни в прошлом году. «Он всегда с нами,— сказал Кит Ричардс,— и сейчас сидит где-то там, на галерке». Партии ударных для большей части песен записал новый барабанщик Стив Джордан, которого еще при жизни лично отобрал себе на смену Чарли Уоттс, но и его игра на альбоме тоже есть — в песнях «Live by the Sword» и «Mess It Up». Более того, в одной из песен сыграли Чарли Уоттс и бас-гитарист Билли Уайман, то есть там The Rolling Stones впервые за десятилетия звучат в своем классическом составе.

18-летняя пауза между альбомами не означает, что работа над «Hackney Diamonds» шла все это время. Наоборот, альбом был записан в рекордные сроки. Запись началась в декабре 2022 года, под Рождество, а к Дню святого Валентина уже закончилась. Связующим звеном между участниками записи стал продюсер Эндрю Уотт, известный по работе с Постом Мэлоуном, Оззи Осборном, Игги Попом и другими звездами первой величины.

По словам Мика Джаггера, «Hackney Diamonds» — стилистически очень разнообразный альбом. Главное желание «роллингов» во время работы формулировалось так: «записать альбом, который нравился бы в первую очередь нам самим».

Музыка The Rolling Stones обычно не очень подходит для утреннего чая в семейном кругу, однако, по утверждению музыкантов, «Hackney Diamonds» можно слушать в любое время суток.

Майкл Филипп Джаггер родился 26 июля 1943 года в Дартфорде (Великобритания). Его отец был учителем, а мать занималась политической деятельностью. В школе юный Джаггер не отличался усидчивостью, кроме как на уроках музыки. Родители хотели, чтобы сын стал экономистом, поэтому приложили все силы, чтобы он поступил в Лондонскую школу экономики. По воспоминаниям самого музыканта, учеба мало интересовала его, так как своим главным занятием он считал пение Фото: Richard Rosser / REX / Shutterstock / Fotodom «Музыкой я занялся только потому, что хотел заработать себе на хлеб — на тот хлеб, к которому я привык»

В 1958 году Мик Джаггер вместе с приятелем Диком Тейлором создал свою первую группу Little Boy Blue & The Blue Boys. В 1961 году к ним присоединился давний друг Джаггера Кит Ричардс, хорошо игравший на гитаре. Некоторое время спустя к команде присоединился мультиинструменталист Брайан Джонс, который привел вместе с собой барабанщика Чарли Уотса и басиста Билла Уаймена. Вскоре группа стала называться Blues Incorporated, но через некоторое время стала выступать как The Rolling Stones, что было названием одной из песен популярного в те времена музыканта Мадди Уотерса Фото: Dezo Hoffmann / REX / Shutterstock / Fotodom «Сложно припомнить, какими на самом деле были шестидесятые»

12 июля 1962 года состоялось первое официальное выступление группы The Rolling Stones в лондонском клубе The Marquee. Необычная манера двигаться, хрипловатый голос и эпатажный образ Джаггера сразу привлекли внимание публики. С 1963 года группа начала свое стремительное восхождение к успеху. Спустя какое-то время музыкантов стали ставить наравне с The Beatles. Успех закрепили и выпущенные в то время альбомы «Aftermath» (1966), «Between the Buttons» (1967) Фото: Paul Fox / REX / Shutterstock / Fotodom «Падение в бездну наркотиков, алкоголя и безумия — это нормально, но лишь до тех пор, пока ты твердо знаешь, как вернуться назад»

1970-е стали пиком популярности The Rolling Stones. Их альбомы того периода, такие как «Sticky Fingers» (1971) и «Exile on Main St.» (1972) были названы позднее квинтэссенцией рока. Именно Мик Джаггер тогда охарактеризовал свой образ жизни как «Секс, наркотики и рок-н-ролл». Он стал примером для подражания многих молодых музыкантов, хотя его репутация была скандальной. Так, в 1967 году певца арестовали за хранение наркотиков и приговорили к трем месяцам тюрьмы. Усилиями адвокатов срок заменили условным Фото: AP «Людям кажется, что они знают обо мне все. И это правда: они знают обо мне такие вещи, которые я давно уже забыл»

В 1980 году Мик Джаггер заявил о своем желании заняться сольной карьерой. Его альбом «She`s the Boss» (1985) имел большой успех. Позже Джаггер выпустил альбомы «Primitive Cool» (1987) и «Wandering Spirit» (1993), которые повторили громкий успех первого. При этом он оставался фронтменом The Rolling Stones. В 1989 году группу ввели в Зал славы рок-н-ролла Фото: AP / Bob Dear «Я не рок-звезда по рождению. Просто представитель шоу-бизнеса. Рок-н-ролл я выбрал лишь потому, что на тот момент он интересовал всех. Если бы я родился в 1915 году, я был бы джазовым ударником или какой-нибудь звездой немого кино»

В составе The Rolling Stones музыкант записал более 20 альбомов, отыграл около 40 концертных туров и получил пару десятков наград, включая восемь премий «Грэмми». По заверениям музыканта, за всю жизнь в его постели побывало не менее 5 тыс. женщин. Однако в 1971 году Мик Джаггер женился на никарагуанке Бьянке Перес Морено де Масиас. Из «роллингов» на свадьбу был приглашен только Кит Ричардс. Через восемь лет брак распался

На фото (слева направо): Мик Джаггер, Кит Ричардс и Брайан Джонс Фото: Marc Sharrat / REX / Shutterstock / Fotodom «Оставь мечты — и тебя оставит разум»

В 26 лет Мик Джаггер заявил, что уйдет со сцены в 36, потому что не хочет видеть, как The Rolling Stones превратится в развалину, ставшую пародией на саму себя. Тем не менее своего обещания музыкант так и не выполнил Фото: AP / Bob Dear «Люди одержимы. Они хотят видеть тебя таким, каким ты был в 1969-м. Они хотят видеть тебя таким, потому что таким ты был в их молодости, которой у них больше нет. Эгоистично, если вдуматься, но я понимаю их» Фото: Graham Wiltshire / REX / Shutterstock / Fotodom «Вдохновение окружает тебя со всех сторон, и в повседневной жизни его больше всего»

На фото (слева направо): участники The Rolling Stones Билл Уаймен, Чарли Уоттс, Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд Фото: AP / Richard Drew «Я люблю детей, потому что дети делают тебя моложе»

Мик Джаггер был официально женат дважды — на правозащитнице и актрисе Бьянке Перес-Мора Масиас (1971-1978), а также модели Джерри Холл (1978—1999). Впрочем, у музыканта восемь детей от пяти женщин, а также пять внуков. В 2014 году он впервые стал прадедушкой Фото: AP / Susan Ragan «Я консерватор, но с маленькой буквы "к". Поверьте, можно быть консерватором в вопросах налогообложения и либералом в вопросах морали и свободы» Фото: AP / PA С 2001 по 2008 год музыкант всерьез увлекся кино: он снялся в нескольких фильмах, а вскоре создал свою собственную кинокомпанию Jagged Films. В 2005-м он удостоился премии «Золотой глобус» за лучшую песню к фильму «Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины». В 2019 году на 76-м Венецианском кинофестивале состоялась премьера криминального триллера «Искусство ограбления», в котором Джаггер сыграл коварного арт-дилера. В прокат фильм вышел в марте 2020-го

На фото (слева направо): участники The Rolling Stones Чарли Уоттс, Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд Фото: Reuters «Нью-Йорк середины шестидесятых был прекрасен, да и Лос-Анджелес тоже вполне себе неплох. Но за пределами этих двух городов существовало чудовищное репрессивное общество с целым ворохом предрассудков. Все еще присутствовала расовая сегрегация, а люди вокруг были очень старомодны и ограниченны. За последние 30 лет ситуация в корне изменилась. Впрочем, изменения произошли в мире практически везде» Фото: Reuters «Всякое бывает. Ты просыпаешься рано утром, смотришь на свою старую ложку и говоришь сам себе: "Мик, кажется, самое время купить новых ложек". Что ты и делаешь»

В начале 2000-х Мик Джаггер кардинально пересмотрел свой образ жизни. Он бросил пить, отказался от наркотиков, заявив, что «не желает прослыть старой развалиной». Во многом благодаря этому в свои годы он продолжает вести активный образ жизни Фото: AP / Stian Lysberg Solum / Scanpix Norway «Я не уверен, что хотел бы прослушать целый альбом, посвященный мясу»

В 2010 году Мик Джаггер организовал новую группу, получившую название Superheavy. В ее состав вошли такие музыканты, как бывший участник Eurythmics Дейв Стюарт, юная обладательница «Грэмми» соул-певица Джосс Стоун, сын Боба Марли Дэмиан и индийский композитор Алла Ракха Рахман, автор саундтреков к фильму «Миллионер из трущоб» и «127 часов». С этим коллективом музыкант записал несколько популярных композиций, включая Miracle Worker Фото: AP / Lionel Cironneau «Я очень дурно воспитан: я пью чай в три»

В 2003 году Мик Джаггер был посвящен в рыцари Ее величества Фото: Reuters 14 февраля 2016 года телеканал HBO выпустил сериал «Винил» (на фото кадр из сериала) о музыкальной индустрии 1970-х, продюсерами которого выступили Мик Джаггер и Мартин Скорсезе. Действие рок-н-ролльной драмы происходит в Нью-Йорке, а в центре внимания — полный наркотиков и разврата музыкальный бизнес. Сын музыканта Джеймс Джаггер появился в сериале в роли ведущего вокалиста панк-рок-группы The Nasty Bits. Сериал шел с высокими рейтингами, однако руководство канала решило не продлевать его на второй сезон Фото: Home Box Office (HBO) Несмотря на возраст, The Rolling Stones по-прежнему гастролирует по всему миру. Так, например, в апреле 2019 года Мик Джаггер перенос операцию по замене сердечного клапана в одной из клиник Нью-Йорка, а уже в июне музыкант выступил на первом концерте в рамках европейского и североамериканского турне No Filter Tour Фото: Reuters «Рок-н-ролл — это наркотик, так что ты должен быть осторожен с ним. Не нужно заниматься музыкой все время»

Имя Мика Джаггера упоминается в ряде песен: в совместной песне Maroon 5 и Кристины Агилеры «Moves Like Jagger», занявшей первое место в Billboard Hot 100 в 2011 году; в песне «Tik Tok» певицы Кеши; в «Swagger Jagger» Шера Ллойда; в композиции «Джаггер» группы «Ночные Снайперы» и других

На онлайн-презентации альбома был представлен первый сингл «Hackney Diamonds» «Angry» — «Злой». Кит Ричардс утверждает, что несмотря на разнообразие стилей и присутствие любовных баллад, злоба — чувство, которое объединяет все песни альбома.

Таким образом, разнообразие песенного материала и общее чувство злости — основные черты альбома. В период сессий «Hackney Diamonds» было записано 23 песни, но в итоговый вариант попали 12.

На презентации Джимми Феллон зачитывал вопросы, присланные фанатами, но главной интригой альбома — участием Пола Маккартни в его записи — так никто и не поинтересовался. Зато упомянули Леди Гагу — ее голос звучит в песне «Sweet Sounds of Heaven». Не рассказали и о том, как трансформировался логотип группы с высунутым языком. А жаль.

Над новым визуальным стилем The Rolling Stones работал среди прочих российский цифровой художник Brickspacer (Степан Христофоров), что в нынешней политической обстановке для многих отечественных меломанов вполне может стать предметом особой гордости.

В показанном в среду клипе «Angry» его главная героиня (ее роль исполнила звезда «Белого лотоса» и «Эйфории» Сидни Суини) едет в кабриолете по широкой улице, вдоль которой установлены билборды с образами The Rolling Stones разных лет. Мики Джаггеры поют «Angry», а девушка в рокерской коже радуется жизни.

Вряд ли The Rolling Stones позвали бы комика, если бы не требовалось смешить публику. И зрители, и музыканты смеялись, не останавливаясь — вспоминали ранние пресс-конференции и случаи за кулисами концертов, отвечали на нелепые вопросы из интернета и пели вместе песню «Off the Hook», которой скоро исполнится 60 лет. Самым лучшим моментом был такой. «Мик, ваш альянс с Китом продолжается больше, чем мой брак,— зачитал вопрос Джимми Феллон.— Поделитесь успехом крепкого и счастливого брака!» «Поменьше разговаривать друг с другом»,— ответил Мик Джаггер.