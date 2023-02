Совместное доживание

Стало известно, что Пол Маккартни принял участие в записи нового альбома The Rolling Stones, дата выхода которого пока не названа. Игорь Гаврилов размышляет о том, что значит эта новость в контексте истории рок-музыки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мик Джаггер (слева) и Пол Маккартни (справа) решили напомнить, что их товарищеским отношениям не один десяток лет

Фото: Bettmann / Getty Images Мик Джаггер (слева) и Пол Маккартни (справа) решили напомнить, что их товарищеским отношениям не один десяток лет

Фото: Bettmann / Getty Images

Немногим более года назад в интервью газете The New York Post Пол Маккартни сказал, что The Rolling Stones — «блюзовая кавер-группа». Цитату тогда с радостью подхватили медиа, приводя ее как доказательство непрекращающегося соперничества двух легендарных коллективов. The Rolling Stones не обиделись, Мик Джаггер назвал высказывание коллеги «милым» и добавил, что конкуренции между ними нет. Однако после такого сложно было представить себе сближение, новости о котором пришли из лагеря The Rolling Stones.

Сообщается, что Пол Маккартни сыграл партию бас-гитары в одной из песен нового, 31-го альбома The Rolling Stones. Дата выхода этого альбома пока неизвестна, но уже объявлено, что партии ударных на нем принадлежат как авторству покойного Чарли Уоттса, так и нового барабанщика Стива Джордана. Над звуком альбома работал Эндрю Уотт, самый востребованный продюсер в современной рок-музыке, чье сотрудничество с Оззи Осборном уже удостоилось Grammy. Известно, что Пол Маккартни присоединился к Киту Ричардсу и Мику Джаггеру в Лос-Анджелесе в период, когда они уже сводили готовый материал. Также сообщалось, что в студии The Rolling Stones видели еще одного участника The Beatles — Ринго Старра.

Даже одной новости о том, что The Rolling Stones наконец-то выпустят новый альбом, хватило бы для того, чтобы взбудоражить меломанов. Прошлый студийный альбом группы с новым оригинальным материалом вышел в 2005 году, и с тех самых пор роллинги публиковали только отреставрированные старые записи, сольные синглы и — в самом деле — блюзовые каверы. Из них состоял последний альбом The Rolling Stones «Blue & Lonesome» (2016). Все эти годы The Rolling Stones, как и Пол Маккартни, много гастролировали, несмотря на преклонный возраст. Полу Маккартни 80 лет, Мику Джаггеру и Киту Ричардсу — по 79 лет.

Несмотря на очевидную конкуренцию двух столпов рок-н-ролла, отношения между ними всегда казались скорее приятельскими, а перепалки — шутливыми. Творческие корни двух великих групп очень переплетены.

Песня Джона Леннона и Пола Маккартни «I Wanna Be Your Man» сначала вышла как сингл The Rolling Stones, а уже потом — в варианте The Beatles. Гитарист The Beatles Джордж Харрисон порекомендовал руководству компании Decca подписать контракт с The Rolling Stones. На обложке альбома «Sgt. Pepper`s Lonely Hearts Club Band» можно видеть куклу с надписью «Welcome To The Rolling Stones», а ответом роллингов были их костюмы на обложке «Their Satanic Majesties Request», отсылающие к мундирам битлов на обложке «Сержанта Пеппера». На этом же альбоме The Rolling Stones можно слышать голоса Джона Леннона и Пола Маккартни — в песнях «Sing This All Together» и «We Love You», а Джаггер и Ричардс спели с The Beatles во время телевизионной премьеры «All You Need Is Love». Джон Леннон в 1968 году принял участие в шоу «The Rolling Stones Rock and Roll Circus» и исполнил там песню The Beatles «Yer Blues» вместе с Китом Ричардсом, Эриком Клэптоном и Митчем Митчеллом.

В истории их отношений явно было больше взаимного уважения, нежели соперничества, даже несмотря на то что и Джон Леннон, и Пол Маккартни на протяжении десятилетий «прикладывали» The Rolling Stones в своих интервью, а Кит Ричардс назвал «Сержанта Пеппера» «мешаниной из мусора». В итоге человеком, который в 1988 году ввел The Beatles в Зал славы рок-н-ролла, стал не кто иной, как Мик Джаггер.

Итак, спустя 60 лет или около того после золотой поры музыкант (или музыканты) The Beatles снова оказался в студии The Rolling Stones. Пока мы можем только гадать, что и по каким причинам в этой студии происходило. К услугам The Rolling Stones все басисты мира, включая первоначального басиста группы Билла Уаймана, которому сейчас 86 лет, а также Дэррила Джонса, который играет с ними уже 30 лет и записывал партии для выдающихся альбомов 1990-х. Логично предположить, что альянс с Полом Маккартни — скорее эффектный рекламный ход, нежели творческая необходимость. Причем Маккартни это сотрудничество нужнее, и не по финансовым причинам.

В последние три года, начиная с выхода альбома «McCartney III», он только и делает, что повышает капитализацию личного бренда. Вокруг «McCartney III» он придумал акцию с «народными» версиями песен, исполненных по нотам еще до выхода диска, а также альбом ремиксов. А потом пошли фильмы — диалоги с Риком Рубином («Маккартни 3, 2, 1»), «The Beatles: Get Back» Питера Джексона, фильм старшей дочери сэра Пола Мэри Маккартни о студии «Abbey Road». Пол Маккартни — самый богатый музыкант Великобритании, в 2022 году его состояние оценивалось в £865 млн, и £45 млн из них он заработал как раз в последние годы. Есть ощущение, что вся эта кампания нацелена на то, чтобы сменить акценты в истории The Beatles и убедить новые поколения меломанов в том, что главным в группе был Маккартни. Похоже, он успокоится лишь тогда, когда бренд «Пол Маккартни» встанет вровень с брендом «The Beatles».

Что же касается The Rolling Stones, то они ничего никому не доказывают. Просто из всех великих групп The Rolling Stones — самая долгоживущая. Ей в прошлом году исполнилось 60 лет, она никогда не распадалась и до сих пор гастролирует.

Меломаны мечтают в соцсетях о том, что вот-вот будет объявлено о туре гипотетических The Rolling Beatles — Джаггера, Ричардса, Маккартни и Старра. Но гораздо вероятнее, что совместная запись классиков поставит точку в истории рок-н-ролла как такового. Они ее начали, они и закончат.