Под украинский обстрел вновь попало белгородское Уразово; поврежден один дом

Под обстрел вооруженных сил Украины попал поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. После подворового обхода повреждения выявлены в одном частном домовладении. На месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба»,— рассказал господин Гладков.

Ранее Уразово обстреливали 2 и 3 сентября. 2 сентября в результате залпа РСЗО «Град» один мужчина погиб, еще два человека получили ранения.

Что происходит в Черноземье 6 сентября в связи со спецоперацией на Украине — в онлайн-трансляции.

Олег Мухин