Липецкая область получит более 20 млрд рублей на «важные соцпроекты»

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в своем telegram-канале о выделении региону более 20 млрд руб. из федерального бюджета в 2024 году. По его словам, средства будут направлены на реализацию «важных социальных проектов».

«Это позволит нам достроить школы в Липецке и Лебедяни, возвести поликлиники и ФАПы, отремонтировать дороги, в том числе в сельской местности»,— рассказал губернатор

Господин Артамонов добавил, что также планируется повышение зарплат бюджетников, индексация социальных пособий, выделение «большого объема средств» на меры соцподдержки населения.

Ранее стало известно о выделении Липецкой области 1,3 млрд руб. из федерального бюджета в рамках казначейского кредита. Он будет выдан на 15 лет под 3% годовых. Средства планируется направить на ремонт коммуникаций.

Алина Морозова

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