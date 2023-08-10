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Липецкой области выделят 1,3 млрд рублей на ремонт коммуникаций

Липецкая область получит 1,3 млрд рублей на ремонт коммуникаций за счет средств специального казначейского кредита. Соответствующую заявку региона одобрил президиум правительственной комиссии по региональному развитию РФ, сообщили в пресс-службе облправительства. Согласно условиям кредита, средства будут выделены на срок до 15 лет под 3% годовых. «Это отличная возможность обновить объекты критической важности для наших жителей. Работы будут вестись в Лебедянском районе, Грязях, Данкове и Липецке»,— пояснил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В частности, в регионе намерены провести реконструкцию очистных сооружений в поселке Агроном Лебедянского района и Грязях, а также канализационной насосной станции в Данкове. В облцентре работы пройдут на сетях водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в районе ЛТЗ.

В целом по итогам конкурса правительственная комиссия отобрала 32 региона. В них на средства казначейских кредитов планируется реализовать 61 инфраструктурный проект, построить и отремонтировать 136 объектов.

Мария Старикова

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