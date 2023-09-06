В Кировском районе благоустроят Емельяновский сквер

Государственная административно-техническая инспекция разрешила начать работы по благоустройству Емельяновского сквера, расположенного на пересечении Кронштадтской и Корабельной улиц в Кировском районе, сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Заказчиком выступает администрация Кировского района Петербурга. Работы проведет ИП Гаврилов А.А. В его задачи будут входить обустройство зоны отдыха и сети дорожек, установка уличной мебели, а также высадка деревьев и кустов. Срок проведения работ — с 7 сентября по 15 октября. Благоустройство будет выполнено в рамках программы «Жилье и городская среда», утвержденной президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщал ранее «Ъ-СПб», в Петербурге для объектов благоустройства в, созданных по заказу профильного комитета, районных администраций и органов местного самоуправления, вводится пятилетняя гарантия. Речь идет об усилении ответственности организаций, проводящих земляные, ремонтные и противоаварийные работы на детских площадках, в пешеходных зонах, внутриквартальных проездах и т.д.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте