Покинувшие дома из-за обстрелов жители приграничных территорий Белгородской области получили уже 1,1 млрд рублей единовременных выплат

По данным на утро 16 июня, объем единовременной финансовой помощи, полученной пострадавшими из-за обстрелов жителей приграничных регионов Белгородской области, превысил 1 млрд руб. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Уже выдали единоразовую выплату в 10 ты. руб. 45 тыс. жителей, и единоразовую выплату в 50 тыс. руб. получили 10 тыс. человек. Хотел обратиться ко всем, кто еще не получил: не переживайте, продолжается работа со всеми базами данных, мы обязательно всех найдем, увидим и перечислим»,— написал глава региона.

Он также сообщил, что с сегодняшнего дня в Белгороде в пунктах выдачи гуманитарной помощи (ТЦ «5 Звезд», КЦ «Октябрь», «Космос» и ЦМИ) начнется выдача девятикилограммовых продуктовых наборов тем, кто не проживает в ПВР.

С 9 июня пострадавшие от обстрелов со стороны Украины жители Шебекинского и Грайворонского горокругов начали получать первые единоразовые выплаты в 10 тыс. руб. из федерального бюджета. Кроме того, с 15 июня беженцам начали выплачивать компенсации за частичную утрату имущества первой необходимости — каждому члену семьи по 50 тыс. руб.

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Мария Старикова