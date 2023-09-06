Reuters: страны G7 не планируют пересматривать потолок цен на российскую нефть

Российская нефть продолжает торговаться на мировом рынке выше установленного предела в $60 за баррель, но страны G7 не стали пересматривать изменения предельных цен на российскую нефть, несмотря на планы устанавливать лимит цен каждые два месяца, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Потолок цен не пересматривался с марта 2023 года.

По данным агентства, контроль за соблюдением ценового потолка трудно осуществлять из-за того, что российские экспортеры продают нефть без услуг западных перевозчиков и страховщиков. Так, установление лимита цен осложняется тем, что участвующие в торговле компании находятся вне юрисдикции Запада.

«В июне или июле велись некоторые переговоры о пересмотре или, по крайней мере, разговоры об этом, но официально это так и не произошло»,— сказал собеседник Reuters. По словам источников агентства, страны «большой семерки» не планируют обсуждать вопрос установки потолка в ближайшее время.

По данным Reuters, несмотря на отсутствие инициатив у США и стран—участников G7, некоторые члены Евросоюза выступают за пересмотр предельной цены на нефть и топливо. О каких именно странах ЕС идет речь — не уточняется. Кроме того, источники Reuters говорят, что этот вопрос будет обсуждаться в рамках Генеральной ассамблеи ООН (20–26 сентября).

В декабре 2022 года ЕС, G7 и Австралия установили ценовой потолок для российской нефти в $60 за баррель. С июля 2023 года российская нефть торгуется выше установленного лимита. По данным Минфина, в среднем баррель нефти Urals в августе стоил $74. В сравнении с июлем ($64,4) цена выросла сразу на $9,6.

Полина Мотызлевская