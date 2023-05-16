Региональные власти хотят увеличить мощность канатки Нижний Новгород — Бор

Пропускная мощность канатной дороги через Волгу из Нижнего Новгорода в Бор должна быть увеличена, чтобы сократить очереди на посадку. Соответствующее решение было принято на оперативном совещании с членам регионального правительства, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в Telegram-канале. Детали прорабатываются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«В первую очередь канатная дорога вводилась для решения вопросов транспортной доступности между Бором и Нижним Новгородом. Здорово, что она востребована не только у жителей, но и у туристов. Но для первых это ежедневный способ передвижения от дома до работы и обратно, и важно учитывать их интересы. Поручил на основании анализа данных по пассажиропотоку сформировать и предложить график поездок, максимально удобный как для местных жителей, так и для гостей города»,— сообщил губернатор.

Канатная дорога Нижний Новгород — Бор открылась 9 февраля 2012 года. Сегодня она входит в топ достопримечательностей Нижнего Новгорода и является важнейшей переправой для борчан. По оценкам областного правительства, воздушная трасса перевозит 3–4 тыс. пассажиров в сутки.

Андрей Репин