GoPro представила новую экшен-камеру Hero 12 Black

Компания GoPro, известная своими экшен-камерами, представила новое поколение аксессуара — модель Hero 12 Black. На рынок устройство выйдет в 2023 году по цене от $400.

Hero 12 Black способна вести видеосъемку в разрешении 5.3К с частотой до 60 кадров в секунду, а кроме того, поддерживаются 4K-видео с частотой 120 кадров в секунду и 2.7K с частотой 240 кадров в секунду. Новый сенсор позволяет снимать видео с соотношением сторон 8:7, причем во всех режимах съемки, а также поддерживается создание видео и фото с поддержкой HDR.

Новинка получила аксессуар Max Lens Mod 2.0, который на 36% при съемке широкоэкранного видео и на 48% при съемке вертикального видео увеличивает угол обзора камеры по сравнению со стандартным объективом. Новые линзы вдвое более устойчивы к царапинам и имеют гидрофобное покрытие, защищающее от влаги. На улучшение качества съемки работает новая версия системы стабилизации видео HyperSmooth 6.0, а также возможность съемки вертикальных видео при установленной горизонтально камере.

Для Hero 12 Black заявлены новые режимы съемки и новые инструменты для обработки видео, поддержка синхронизации таймкода при работе с несколькими GoPro, возможность загрузки отснятого материала в облачное хранилище, а также возможность работы с беспроводными наушниками и микрофонами, включая аксессуары Apple AirPods. Новое поколение экшен-камеры теперь оснащается креплением стандарта 1/4-20, что делает Hero 12 Black совместимой со стандартными креплениями и аксессуарами для камер.

Продажи GoPro Hero 12 Black начнутся с 13 сентября. В октябре на рынок выйдут новый водонепроницаемый пульт дистанционного управления камерой и новый штатив для устройства.