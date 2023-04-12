В Курске предприниматель получил 15 лет колонии строгого режима за шпионаж и попытку сбыта наркотиков

Курский областной суд приговорил 41-летнего жителя Курска к 15 годам колонии строгого режима и 200 тыс. руб. штрафа за шпионаж (ст. 276 УК РФ) и покушение на незаконный сбыт 2,9 кг наркотических средств через интернет (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Облсуд рассматривал дело коллегиальным составом в закрытом заседании с начала марта. Преступления были совершены в Курской области, но их суть не раскрывается. Данные о фигуранте также не разглашаются. По информации пресс-службы, речь идет о некоем индивидуальном предпринимателе Е.А. Феденко, который имеет двойное гражданство — Украины и РФ.

Предварительное следствие вело курское управление ФСБ. Вину осужденный не признал. Государственный обвинитель просил назначить ему 18 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. руб. Защита просила оправдать по всем пунктам.

Облсуд вынес приговор по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний. Время задержания и содержания под стражей до вступления приговора в законную силу засчитано в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания, добавили в пресс-службе.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Первый апелляционный суд общей юрисдикции.

О деле признавшего вину курского шпиона читайте в материале «Ъ».

Александр Прытков

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