В Петербурге по повышенному номеру тушат пожар в производственном здании

Крупный пожар произошел днем 6 сентября в Кировском районе Санкт-Петербурга. Информация о возгорании по адресу: Промышленная улица, дом 5 поступила на пульт дежурного в 14:58, сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным спасателей, на втором этаже и кровле двухэтажного производственного здания горит обстановка на площади 150 кв. метров. Огонь тушат по повышенному номеру № 1-БИС.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

К ликвидации пожара привлечено 6 единиц техники и 27 человек личного состава.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в ночь на среду в Пушкинском районе Петербурга сгорели сразу три машины.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте