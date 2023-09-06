В Пушкине за утро сгорели три машины

Три автомобиля, включая один грузовик, сгорели у дома 4 по Новгородскому проспекту в Санкт-Петербурге утром, 6 сентября.

Как сообщили в пресс-службе городского МЧС, сообщение о возгорании поступило в 04:08. Пожар удалось ликвидировать за 20 минут. На месте работали 2 единицы техники и 10 спасателей.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что крупный пожар произошел в ангаре у нефтебазы «Ручьи», расположенном на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге,

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