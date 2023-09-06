Ремонт трамвайных путей в Ярославле на улице Чкалова начнется в 2024 году

В Ярославле трамвайные пути на улице Чкалова отремонтируют в 2024 году в рамках концессионного соглашения, заключенного между ярославским правительством и компанией «Мовиста-регионы Ярославль». Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В правительстве также анонсировали ремонт трамвайных путей на пересечении улиц Чкалова и Добрынина. Его должны сделать до конца сентября. К 2025 году в городе обновят 45,3 км путей, согласно заключенному соглашению.

Кроме того, через два года в Ярославле будет полностью обновлен состав: появятся 47 односекционных низкопольных трамваев. Первый уже поступил в город, но выйдет на маршрут лишь в декабре этого года, как и электробусы.

Алла Чижова