В отношении псковской журналистки возбудили дело о дискредитации армии

Псковский городской суд возбудил административное дело по статье о дискредитации армии в отношении псковской журналистки Светланы Прокопьевой, признанной Минюстом иностранным агентом, сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Дело по статье о дискредитации ВС РФ (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) завели накануне, 5 сентября. Подробности дела не сообщаются. Заседание суда еще не назначено. Статья предусматривает наказание в виде штрафа на сумму от 30 тыс. до 500 тыс. руб.

Сейчас Светлана Прокопьева проживает не в России. В 2020 году суд признал ее виновной в публичном оправдании терроризма за колонку, в которой журналистка рассуждала о причинах взрыва, устроенного 17-летним подростком в здании ФСБ в Архангельске 31 октября 2018 года. В ноябре 2018 года текст колонки прозвучал в эфире псковского «Эха Москвы», а затем был опубликован на сайте издания «Псковская лента новостей», с этой связанного с радиостанцией. Суд назначил госпоже Прокопьевой штраф в 500 тыс. руб. В Минюсте объяснили свое решение добавить ее в список иноагентов тем, что журналистка выступила против военной операции на Украине. По информации министерства, она получала поддержку от иностранных источников и участвовала в распространении информации других иноагентов.

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