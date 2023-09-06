На строящейся Московско-Дунайской развязке уложили более 40% асфальтобетона

На юге Петербурга продолжаются дорожные работы по строительству Московско-Дунайской развязки. В настоящий момент на строящемся путепроводе генподрядчик АО «ПО "Возрождение"» укладывает асфальтобетонное покрытие. На сегодняшний день выполнено более 40% работ, сообщили 6 сентября в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба КРТИ Фото: Пресс-служба КРТИ Фото: Пресс-служба КРТИ Следующая фотография 1 / 3 Фото: Пресс-служба КРТИ Фото: Пресс-служба КРТИ Фото: Пресс-служба КРТИ

Чтобы полностью заасфальтировать путепровод, дорожникам потребуется несколько дней. После этого техника будет переброшена на улицу Ленсовета и проспект Космонавтов, где продолжится сооружение бетонных пролетов правой части путепровода, уточнили в КРТИ.

Одновременно с этим специалисты закончили монтаж теплосети и воздушных линий электропередачи и продолжают переустройство инженерных сетей. Напомним, что окончательно завершить строительство объекта планируется в 2024 году.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в августе прошлого года губернатор Петербурга Александр Беглов увеличил стоимость контракта на строительство Московско-Дунайской развязки с 8,1 до 10,5 млрд рублей.

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