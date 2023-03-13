Строительство Московско-Дунайской развязки в Петербурге завершится в 2024 году

Работы по строительству Московско-Дунайской развязки на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта планируют завершить в 2024 году. Об этом 13 марта рассказали в пресс-службе Смольного.

На настоящее время на развязке завершился монтаж теплосети и воздушных линий электропередач. Рабочие продолжают прокладывать инженерные сети и строить наружное освещение. Специалисты укладывают железобетонную плиту проезжей части, устанавливают фундаменты тел опор основного хода и съездов. 2,7 тыс. тонн пролетных сооружений на развязке уже смонтировано.

Протяженность Московско-Дунайской развязки составит почти 1,5 километра, среди них 924 метра займет автомобильный мост. В планах также обозначено возвести два подземных пешеходных перехода с лифтами, остановки общественного транспорта, тротуары и велодорожку на 1,3 км.

После открытия развязки пропускная способность Московско-Дунайской развязки увеличится до 74 тыс. автомобилей в сутки.

В августе 2022 года «Ъ-СПб» рассказывал, что губернатор Петербурга Александр Беглов увеличил стоимость контракта на строительство Московско-Дунайской развязки с 8,1 до 10,5 млрд руб.

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