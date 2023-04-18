Мэрия ищет подрядчика для комплексного развития Кировского района Самары

Объявлен аукцион на право заключения договора о комплексном развитии в отношении двух несмежных территорий жилой застройки в Кировском районе Самары. Они находятся в границах ул. Енисейской, Металлистов, пр. Металлургов и ул. Юбилейной. Распоряжение департамента градостроительства опубликовано на сайте городской администрации.

Площадь указанных территорий составляет 10,4 га. Ранее сообщалось о планах властей снести 30 жилых домов в Кировском районе Самары снесут из-за комплексного развития территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Также в Самаре объявлены аукционы на право заключения договора о комплексном развитии площадок в границах пр. Георгия Митирева, внутридворового проезда, ул. Революционной и Печерской в Октябрьском районе и в границах ул. Металлистов, пр. Металлургов, ул. Кузнецкой, Свободы в Кировском районе. Их площадь составляет соответственно 2,5 и 9,1 га.

Георгий Портнов