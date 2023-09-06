В Репино снесли трехэтажный ресторан «Максим»

В Курортном районе Санкт-Петербурга закончили снос незаконно построенного ресторана «Максим». Общая площадь здания составила более 1,2 тыс. кв. м., сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Алексей Корабельников.

Работы начались 7 августа и продлились почти месяц. Теперь собственнику здания придется возместить городу стоимость сноса. Соответствующий иск уже подан в суд.

Ранее в отношении земельного участка, на котором расположена постройка, между юридическим лицом и городом был заключен договор аренды для размещения временного ресторанного комплекса без права возведения капитальных строений, но его действие истекло в 2018 году. Запись в ЕГРН о государственной регистрации права аренды также была погашена.

В ходе обследования обнаружилось, что трёхэтажное строение обладает всеми признаками капитальности. ККИ обратился в Арбитражный суд с иском о сносе самовольной постройки. Суд обязал владельца снести здание в течение 60 дней за свой счет.

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