В Репино начали снос трехэтажного ресторана

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга приступил к сносу трёхэтажного здания ресторана, расположенного на Приморском шоссе в поселке Репино. Об этом 9 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в отношении земельного участка, на котором расположена постройка, между юридическим лицом и городом был заключен договор аренды для размещения временного ресторанного комплекса без права возведения капитальных строений, но его действие истекло в 2018 году. Запись в ЕГРН о государственной регистрации права аренды также была погашена.

В ходе обследования обнаружилось, что трёхэтажное строение обладает всеми признаками капитальности. ККИ обратился в Арбитражный суд с иском о сносе самовольной постройки. Суд обязал владельца снести здание в течение 60 дней за свой счет.

На сегодняшний день срок, установленный Арбитражем для добровольного исполнения решения, истек. Право сноса здания предоставлено ККИ.

В среду, 9 августа, сотрудники ККИ также возобновили работы по сносу торгового центра «Лидер» в Приморском районе Петербурга.

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