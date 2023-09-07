Велнес-фестиваль Soul на Мальдивах

Мальдивский курорт Soneva Fushi в коллаборации с ведущим брендом велнес-индустрии Organic India проводит фестиваль Soul. Путешествие в мир здорового образа жизни и духовного пробуждения состоится с 29 сентября по 8 октября. Программа включает лекции и дискуссии с авторитетными представителями индустрии альтернативной медицины. В число приглашенных спикеров входят кинорежиссер Дэймон Гамо, молекулярный биолог Брюс Липтон, доктор Роберт Свобода и другие. Гостей проекта ждут авторские мастер-классы, занятия йогой и духовные практики, оздоровительные процедуры, а также гала-ужины и вечерние мероприятия. Средства от продажи билетов будут направлены в фонды Soneva Foundation и Organic India Foundation для осуществления проектов по улучшению экологической ситуации и социального благополучия.

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Елизавета Федутинова