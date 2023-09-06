В Ульяновской области стартовала стройка первого автокемпинга

Строительство первого автокемпинга началось в Ульяновской области. Об этом сообщает региональное правительство.

Фото: Правительство Ульяновской области

«Проект автокемпинга "Караван" стал одним из победителей конкурса субсидий. На его строительство выделено 4,3 млн руб. в рамках реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства"»,— говорится в сообщении.

Автокемпинг появится в Старомайнском районе на берегу Ивановского залива в районе села Ивановка. Рядом с ним располагаются сосновый бор и луг.

Объект постоят в текущем году. Кроме того, на средства частных инвесторов предполагается обустройство площадки для барбекю и активного отдыха и палаточного городка.

Ранее власти региона сообщили о планах открытия новых туристических экотроп. Работа ведется по федеральному молодежному проекту «Больше, чем путешествие».

Георгий Портнов