В Ульяновской области откроют новые туристические экотропы

Ульяновская область включена в список пилотных регионов по реализации проекта «Развитие пешего туризма». Решение принято по итогам первого туристического слета и спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада». Об этом сообщает региональное правительство.

«Общероссийские походы пройдут в День семьи, любви и верности (8 июля), в День физкультурника (12 августа), в День флага РФ (22 августа). Также с 7 по 10 сентября в честь старта нового учебного года пройдут походы с Российским движением детей и молодежи "Движение первых"»,— говорится в сообщении.

В настоящее время в Ульяновской области открываются новые туристические тропы. Работа ведется по федеральному молодежному проекту «Больше, чем путешествие».

Он предусматривает открытие новых туристических маршрутов в регионе. В списке мест активного отдыха в Ульяновской области значатся геопарк «Ундория», водораздел между Волгой и Свиягой и нацпарк «Сенгилеевские горы». Также в него входят тропа «По следам сурка» и государственный памятник природы «Орланов берег».

Ранее стало известно о запуске специального поезда «Саратов — Ульяновск». Он рассчитан на туристов.

Георгий Портнов