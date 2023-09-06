Два электробуса вышли на маршрут №7 в Петербурге

В Санкт-Петербурге на 7-ой маршрут вышли два электробуса, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга

На маршрут №7, проходящий по Невскому проспекту, вышли два электробуса: MAN Lion’s City E вместимостью до 88 пассажиров и Volgabus 5270Е, рассчитанный на 75 человек. В сообщении отмечается, что о запуске экологичного транспорта петербуржцы попросили вице-губернатора Кирилла Полякова в ходе прямой линии, которая состоялась 24 августа.

Таким образом, теперь в городе курсируют 13 электробусов. В пресс-службе отмечают, что этот вид транспорта обладает запасом хода не менее 240 км и заряжается ночью в парке, поэтому для его использования не требуется размещать зарядные станции на улицах.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в производственной зоне «Ржевка» в Красногвардейском районе города построят электробусный парк на 400 автомобилей. В конце августа стало известно, что парк построит компания «Геоизол», стоимость работ составит 11,4 млрд руб.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте