Взрыв в квартире Екатеринбурга произошел из-за разгерметизации газового баллона

Взрыв в квартире Чкаловского района Екатеринбурга на улице Циолковского, 32 произошел из-за разгерметизации газового баллона. Возгорания после взрыва не произошло. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

По данным МЧС, при взрыве в квартире 12-ти этажного жилого дома пострадал один человек. Как сказано в сообщении, несущие конструкции не нарушены, эвакуация жителей не потребовалась. На месте работают девять сотрудников МЧС и три единицы спецтехники.

Напомним, о взрыве в квартире стало известно в среду вечером, 6 сентября. От взрывной волны выбило окна на лоджии, а осколки и рама упали на асфальт.

Полина Хабарова

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