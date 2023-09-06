В Екатеринбурге в квартире на улице Циолковского произошел взрыв

В Чкаловском районе Екатеринбурга в квартире на улице Циолковского, 32 произошел взрыв. Об этом сообщил портал Е1. Причина взрыва пока неизвестна.

От удара выбило окна на лоджии, а осколки и рама упали на асфальт. По данным издания, на место приехали экстренные службы. «Ъ-Урал» не удалось оперативно уточнить подробности в МЧС Свердловской области.

Как передает издание слова очевидцев, во время взрыва никто не пострадал. «Хозяин квартиры находится в шоке. Предположительно, именно он сейчас находится на месте разрушения»,— сказано в сообщении.

Полина Хабарова

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