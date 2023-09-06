Гимназистов из «Земли и Вселенной» в Петербурге эвакуировали из-за сгоревшего пауэрбанка

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга учеников гимназии №642 «Земля и Вселенная» на Морской набережной эвакуировали из-за задымления мобильного зарядного устройства (пауэрбанка), который находился в рюкзаке семиклассницы. Данную информацию подтвердили в самом образовательном учреждении.

«Было принято решение об эвакуации обучающихся, эвакуация прошла организованно в штатном режиме. Пострадавших нет»,— сообщила администрация школы в соцсетях.

Отмечается, что ЧП произошло во время перемены. Задымление случилось в коридоре гимназии и было оперативно устранено. На данный момент, пояснили в руководстве учреждения, уроки продолжаются по расписанию, внеурочная деятельность, включая отделение дополнительного образования и спортивные секции, пройдут в обычном режиме.

Напомним, 1 сентября в Мурино (Ленинградская область) ход торжественной линейки в школе №1 прервало сообщение о минировании. Руководство школы попросило присутствующих покинуть территорию. На месте работали сотрудники экстренных служб. По решению директора школы, линейку перенесли на 2 сентября.

Андрей Кучеров

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