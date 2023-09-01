В Мурино школьную линейку прервали из-за угрозы взрыва

В Мурино 1 сентября эвакуировали участников праздничной линейки в школе №1. Ход торжественного мероприятия прервало сообщение о минировании, сообщает 78.ru.

Руководство школы попросило присутствующих покинуть территорию. На месте работали сотрудники экстренных служб. По решению директора школы, линейку перенесли на 2 сентября.

В этом году в Санкт-Петербурге 1 сентября в школы отправилось 590 тысяч детей. Из них 68,5 тысячи — первоклассники.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что отделение Сбербанка пришлось эвакуировать в Красногвардейском районе Петербурга. В колл-центр кредитной организации поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что «хочет разбомбить» одно из отделений.

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