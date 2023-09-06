ГК «ПСК» выдали разрешение на застройку территории «Петрохолода» жильем

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала разрешение на застройку жильем территории бывшего завода мороженого «Петрохолод» на Полюстровском проспекте Петербурга, обратили внимание в «РБК Петербург». Документ размещен в базе службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

О том, что структура ГК «ПСК» планирует застроить территорию бывшей фабрики мороженого, стало известно в конце 2021 года. Тогда группа компаний приобрела долю в ООО «Петрохолод», правопреемнике основного юрлица бывшего производителя мороженого, с правом собственности на земельный участок площадью 6,5 га. Ранее, в 2020 году было принято решение о переносе производства мороженого под брендом «Петрохолод» на новый завод «Айсберри» в Ярославской области.

Компания ООО «Специализированный застройщик “Полюстровский 87”», входящая в ГК «ПСК», согласовала строительство на месте бывшего завода многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями и подземным гаражом. ЖК рассчитан на 2,1 тыс. квартир общей площадью 125 тыс. кв. м. Рядом будет расположены школа и детский сад. Инвестиции в проект составят 24 млрд руб., проектное финансирование предоставит банк «Открытие». Разрешение на строительство действительно до 5 сентября 2026 года.

В 2021 году начался снос бывших корпусов «Петрохолода», построенного в 1930-е годы. Это вызвало градостроительный скандал: градозащитники пытались остановить работы, обратившись в Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Они просили признать одно из зданий бывшего завода объектом культурного наследия. В комитете с градозащитниками не согласились и признали работы по демонтажу законными.

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