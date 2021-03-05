Снос корпусов завода «Петрохолод» признали законным

В администрации Калининского района Петербурга заявили, что снос корпусов завода «Петрохолод» является законным. Эти строения не являются объектами культурного наследия. Об этом администрацию уведомил комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП), сообщает «Петербургский дневник».

В администрации напомнили, что строения на Полюстровском проспекте, дом 87 являются частной собственностью АО «Петрохолод», которое уведомило чиновников о предстоящем сносе.