ФСБ сообщила о задержании в Ростовской области фигуранта дела о госизмене

Сотрудники УФСБ РФ по Ростовской области задержали 23-летнего гражданина России, подозреваемого в передаче данных о ВС РФ украинским военным. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно информации правоохранительных органов, мужчина, имя и фамилия которого не раскрываются, в одном из мессенджеров вел переписку с неустановленным лицом, представившимся украинским военным.

Россиянин в ходе общения выражал поддержку Украине и украинским военным формированиям, отмечается в сообщении УФСБ. Он также соблюдал меры конспирации и в переписке высказывал опасения об уголовной ответственности, которую может понести за свои деяния, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным спецслужбы, несмотря на это, мужчина собрал и направил представителю украинских военных информацию об одном из объектов российской армии на территории Краснодарского края. Полученные данные украинская сторона могла использовать для нанесения ударов по военному объекту, что привело бы к потерям в ВС РФ, говорится в сообщении.

«Подозреваемый задержан. У него изъяты средства связи, использовавшиеся им для контактов с представителями украинских вооруженных формирований. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Ему может грозить до 20 лет лишения свободы»,— сообщили в пресс-службе УФСБ Ростовской области.

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Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону