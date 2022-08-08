NordWind налетел на деньги

Как выяснил “Ъ”, «Северный ветер» (NordWind) стал первым перевозчиком, поплатившимся за оставленную за рубежом более чем треть парка. Компания активно летает по стране на 23 самолетах, но получит менее 1,4 млрд руб.— в пять раз меньше, чем могла бы, и меньше, чем авиакомпании с вдвое меньшим парком. Причиной стал понижающий коэффициент, который применяется при предоставлении антисанкционной субсидии компаниям, у которых более трети парка находилось к 21 марта за пределами РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ismael Francisco / AP Фото: Ismael Francisco / AP

Авиакомпания «Северный ветер» (NordWind) стала единственным крупным перевозчиком, который получит в пять раз меньше субсидий на поддержку внутренних перевозок, чем мог бы при своем налете.

По условиям предоставления субсидии в 100 млрд руб., с апреля по октябрь авиакомпания должна сохранить не менее 72% от своего пассажирооборота за тот же период 2021 года. Расходы перевозчиков компенсируют в размере 1,11 руб. за каждый пассажиро-километр.

По этой программе NordWind, которая летает по стране на 23 самолетах, должна получить всего 1,362 млрд руб. Для сравнения: замыкавшая в 2021 году топ-15 авиакомпаний NordStar, в парке которой девять Boeing 737, получит более 1,433 млрд руб. «Уральские авиалинии» (пятая в топ-2021) с 52 самолетами, выполняющими рейсы по стране, и Utair (шестая с 30 судами, летающими по РФ, по данным Flightradar24), получат 8,9 млрд и 7 млрд руб. соответственно. Smartavia на 13 самолетах предоставят 3,7 млрд руб., а АК «Якутия» —1 млрд руб. за шесть летающих самолетов.

Как объясняет один из собеседников в Минтрансе, седьмая по итогам 2021 года NordWind могла бы получить «сопоставимые с "уральцами" и Utair» суммы (до 6 млрд) «пропорционально налету». Но, как уточнил второй источник в ведомстве, компания получит выплаты с понижающим коэффициентом 0,21. В постановлении 761 указано, что он применяется к субсидиям для тех авиакомпаний, у которых более трети парка находилось к 21 марта «за пределами РФ в целях, не связанных с выполнением воздушных перевозок». Один из источников “Ъ” предполагает, что поправку, которая не фигурировала в ранних версиях постановления, ввели «в назидание компаниям с турецкими корнями за потерю парка».

О недовольстве авиавластей РФ потерями чартерных перевозчиков — Azur Air, iFly, NordWind, Pegas Fly и Royal Flight — 1 июня писало Reuters. В письме Росавиации от 9 марта, которое цитировало агентство, было указано, что «самолеты некоторых эксплуатантов... находятся на зарубежных аэродромах, в том числе в Турции, для передачи их арендодателям под предлогом техобслуживания». В общей сложности пять авиакомпаний потеряли 31 самолет, больше всего — NordWind и Royal Flight (у которой осталось всего два судна, см. “Ъ” от 17 июля). С момента объявления санкций ЕС c 27 февраля NordWind лишилась в Стамбуле восьми бортов и двух — в Мехико. Всего, согласно Flightradar24, из 45 иностранных самолетов, числившихся за NordWind до начала санкций, перевозчик потерял 17 (38% парка).

Парк аффилированной с ней Pegas Fly до конца февраля насчитывал 15 самолетов, из которых сейчас «на крыле» остается семь. Остальные восемь лайнеров оставались за рубежом с конца 2021 года (пять — в Турции).

Все вывезенные за пределы страны еще с ноября месяца и оставшиеся за рубежом самолеты направлялись на плановые тяжелые формы обслуживания, подчеркнула в беседе с “Ъ” член совета директоров NordWind и гендиректор Pegas Touristik Анна Подгорная. Она также отметила, что все задержанные с начала санкций самолеты выполняли вывозные рейсы, каждый из которых был согласован с регулятором. Она отдельно подчеркнула, что Рамазан Акпынар (бизнесмен турецкого происхождения, основатель туроператора Pegas Touristik) — гражданин РФ и связь двух российских авиакомпаний с турецкими «не прослеживается». Комментировать заявленную сумму субсидий и уточнять, достаточно ли менее 200 млн руб. в течение семи месяцев на зарплаты в авиакомпании, она не стала, указав лишь, что компания «не уволила и не отправила в простой ни одного пилота».

Один из собеседников “Ъ” в экспертном сообществе считает, что понижающий коэффициент, «очевидно, вводился как предупредительный жест определенным компаниям». В свою очередь, эксперт Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко отмечает, что не склонен оценивать поправки об оставленном за рубежом флоте «как месть регуляторов»: «Это маловероятно, с учетом спешки, в которой принимались решения».

В Минтрансе и Росавиации на вопросы “Ъ” не ответили.

Айгуль Абдуллина