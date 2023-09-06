Виновника аварии на автодороге «Таганрог-Покровское» арестовали до 3 ноября

Неклиновский районный суд Ростовской области отправил под арест до 3 ноября Виктора Прасолова. Мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения (ч. 5 ст. 264 УК РФ) по факту аварии на дороге «Таганрог-Покровское» 4 сентября. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

Напомним, в результате столкновения автомобилей ВАЗ-2110, которым управлял Виктор Прасолов, и Lada Priora погибло пять человек. Позднее стало известно об еще одном погибшем. Водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Priora.

Анастасия Назарова