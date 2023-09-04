Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пять человек погибли в Ростовской области в ДТП на дороге Таганрог — Покровское

Утром 4 сентября на 5 км автодороги Таганрог — Покровское в результате столкновения ВАЗ-2110 и Lada Priora погибло пятеро человек. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с машиной Lada Priora.

«В результате аварии погибли трое пассажиров ВАЗ-2110, а также водитель и пассажир Lada Priora»,— сообщает пресс-служба ГИБДД.

Водитель и пассажир ВАЗ-2110, а также еще один пассажир второго автомобиля госпитализированы.

Полиция ведет проверку по факту происшествия, устанавливаются все обстоятельства аварии.

Анастасия Назарова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...