Пять человек погибли в Ростовской области в ДТП на дороге Таганрог — Покровское

Утром 4 сентября на 5 км автодороги Таганрог — Покровское в результате столкновения ВАЗ-2110 и Lada Priora погибло пятеро человек. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с машиной Lada Priora.

«В результате аварии погибли трое пассажиров ВАЗ-2110, а также водитель и пассажир Lada Priora»,— сообщает пресс-служба ГИБДД.

Водитель и пассажир ВАЗ-2110, а также еще один пассажир второго автомобиля госпитализированы.

Полиция ведет проверку по факту происшествия, устанавливаются все обстоятельства аварии.

Анастасия Назарова