Заболеваемость сифилисом в Самарской области выросла почти в 5 раз

В Самарской области зафиксирован рост заболеваемости сифилисом в 4,8 раза. Это следует из доклада Самарастата о социально-экономическом положении региона за январь-июль текущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В частности, в текущем году в июле в регионе было выявлено 19 случаев заражения, в минувшем году – четыре. Одновременно с этим в Самарской области за отчетный период выросло и число инфицированных гонококком – в 2,5 раза: пять случаев в июле 2023 и два – в июле 2022 года.

Ранее сообщалось о превышении в Самарской области эпидпорога по ОРВИ на 56,9% среди жителей в возрасте 15 лет и старше.

Георгий Портнов