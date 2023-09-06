Наталья Гвоздкова стала и.о. замглавы администрации Ижевска по соцполитике

В столице Удмуртии исполнять обязанности заместителя главы администрации города по социальной политике будет Наталья Гвоздкова. Новый пост госпожа Гвоздкова заняла сегодня, 6 сентября, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com, Наталья Гвоздкова Фото: vk.com, Наталья Гвоздкова

Наталья Гвоздкова также работает и.о. начальника управления образования администрации Ижевска. При этом отмечается, что новая должность не освобождает ее от основных обязанностей.

Напомним, ранее данный пост занимал Дмитрий Чистяков, которого избрали новым главой столицы Удмуртии. Его кандидатуру поддержал 31 из 32 присутствовавших на сессии депутатов городской думы. В своей программе он сделал упор на вопросы благоустройства и взаимодействия с республикой, а также призвал горожан становиться «делателями».

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