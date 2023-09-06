В Оренбуржье фирма компенсирует ущерб за разлив нефти на площади 530 кв. метров

Удовлетворен иск прокуратуры о взыскании с ответственной организации 636 тыс. руб. компенсации вреда за разлив нефти на земельном участке в Оренбуржье. Также компании должна будет разработать проект рекультивации земельного участка и провести ее. Решение принял областной суд. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Надзорный орган провел проверку и установил, что 24 ноября 2021 года произошла разгерметизация водовода на земельном участке сельскохозяйственного назначения. Это привело к разливу нефти.

Общая площадь поврежденного участка составила 530 кв.м. Размер ущерба составил 636 тыс. руб. В связи с этим прокуратура обратилась в суд.

Ранее в соседней с Оренбуржьем Самарской области произошел разлив нефти на площади более 200 кв. м. Это случилось в Большечерниговском районе.

Георгий Портнов