Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 14:01

В Удмуртии остается 112 обманутых дольщиков

Реестр обманутых дольщиков Удмуртии на сегодняшний день сократился до 112 человек. Об этом рассказал на пресс-конференции министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Ришат Ибрагимов.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

«Для ускорения процесса восстановления прав обманутых дольщиков мы предусмотрели возможность выплаты из республиканского бюджета. В текущем году у нас уже выплачено 62 млн руб. Планируем в течение трех последующих лет ежегодно предусматривать в бюджете порядка 130 млн руб. Мы вынуждены пойти на эту меру, чтобы за три года полностью закрыть вопрос с обманутыми дольщиками. Почему это важно — мы понимаем, что с каждым годом растет стоимость материалов и квадратного метра, а потому выгоднее решить проблему сейчас»,— прокомментировал господин Ибрагимов.

Напомним, в октябре 2022 года госсовет Удмуртии принял законопроект, который позволяет обманутым дольщикам получить единовременную выплату. Предоставят ее гражданам, включенным в список пострадавших участников долевого строительства министерства строительства и ЖКХ Удмуртии. В этом году такая выплата предоставляется через Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства. На эти цели выделили 50 млн руб. Таким образом планировалось восстановить права 26 дольщиков, а еще 18 жителям предоставят жилье от застройщика, который приобрел права на аренду земельного участка на улице Автозаводской без проведения торгов.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...