В Удмуртии остается 112 обманутых дольщиков

Реестр обманутых дольщиков Удмуртии на сегодняшний день сократился до 112 человек. Об этом рассказал на пресс-конференции министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Ришат Ибрагимов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

«Для ускорения процесса восстановления прав обманутых дольщиков мы предусмотрели возможность выплаты из республиканского бюджета. В текущем году у нас уже выплачено 62 млн руб. Планируем в течение трех последующих лет ежегодно предусматривать в бюджете порядка 130 млн руб. Мы вынуждены пойти на эту меру, чтобы за три года полностью закрыть вопрос с обманутыми дольщиками. Почему это важно — мы понимаем, что с каждым годом растет стоимость материалов и квадратного метра, а потому выгоднее решить проблему сейчас»,— прокомментировал господин Ибрагимов.

Напомним, в октябре 2022 года госсовет Удмуртии принял законопроект, который позволяет обманутым дольщикам получить единовременную выплату. Предоставят ее гражданам, включенным в список пострадавших участников долевого строительства министерства строительства и ЖКХ Удмуртии. В этом году такая выплата предоставляется через Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства. На эти цели выделили 50 млн руб. Таким образом планировалось восстановить права 26 дольщиков, а еще 18 жителям предоставят жилье от застройщика, который приобрел права на аренду земельного участка на улице Автозаводской без проведения торгов.