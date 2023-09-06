В Тюмени продают здание представительства Югры за 34 млн рублей

В Тюмени на продажу выставили здание, в котором ранее располагалось представительство Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Согласно данным ГИС «Торги», начальная цена объекта на ул. Комсомольской, 37 составляет 34,3 млн руб. Торги проведут 13 октября.

В частности, на продажу выставлено нежилое здание общей площадью 370,8 кв. м, участок теплопроводной сети, водопроводная сеть, канализационная сеть и земельный участок.

Напомним, правительство Югры упразднило свои представительства в Свердловской и Тюменской областях в апреле.

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