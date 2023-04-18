Югра ликвидировала свои представительства в Екатеринбурге и Тюмени

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры упразднило свои представительства в Свердловской и Тюменской областях, рассказали «Ъ-Урал» в департаменте общественных и внешних связей автономного округа. В настоящее время сформирована новая предельная штатная численность представительства ХМАО-Югры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Представительства ХМАО-Югры находились в Тюмени на улице Комсомольская, 37, и в Екатеринбурге на улице Горького, 47. Напомним, по этому же адресу в Екатеринбурге находилось представительство Ямало-Ненецкого автономного округа. В конце 2021 года власти Ямала приняли решение о его ликвидации «в целях оптимизации численности представительств» округа. Здание на Горького выставляли на продажу.

Диана Сунагатуллина

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