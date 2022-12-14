Депутаты ЗакСа Петербурга придумали новые правила для аттракционов

Депутаты ЗакСа Санкт-Петербурга рассмотрели в первом чтении проект федерального закона об аттракционах. Парламентарии решили разработать единый документ для всех регионов России.

В настоящее время правила устанавливает каждый из регионов самостоятельно, рассказал спикер Александр Бельский. Авторов инициативы поддержали в Парламентской ассоциации Северо-Запада России. Самым безопасным аттракционом авторы законопроекта называют батут.

Работа над законом продолжается в течение года, депутаты готовы взять еще два месяца на поправки. Проект утвердили при 41 голосах «за», еще четверо воздержались. Против проголосовал лишь представитель фракции «Справедливая Россия» Михаил Амосов. Он назвал закон «сырым».

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