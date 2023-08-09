В Петербурге объемы погрузки на железнодорожном транспорте в июле снизились на 5%

В июле на железнодорожных станциях ОАО «РЖД» в Санкт-Петербурге было погружено свыше 502 тыс. тонн грузов, что в отношении июля прошлого года ниже на 5,3%. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

В то же время объемы погрузки за январь-июль в сети «РЖД» на территории города за январь-июль составила 3,7 млн тонн, что на 7,6% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Лидером среди товаров стали метизы — объемы их погрузки выросли на 40% и составили 318 тыс. тонн. На 44,5% увеличилась погрузка химикатов и соды (25,2 тыс. тонн), на 10,2 % – зерна (64,7 тыс. тонн), на 26,4% – остальных продовольственных товаров (39 тыс. тонн).

Также выросли объемы продуктов перемола, строительных и лесных грузов, железной и марганцевой руды.