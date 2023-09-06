Доходный дом Щегловитовой на Таврической улице получил статус памятника

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга включил в единый реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения здание бывшего доходного дома М.Ф. Щегловитовой» на Таврической улице, д. 11, лит. А. Соответствующее распоряжение подписал глава КГИОП Сергей Макаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба КГИОП Фото: Пресс-служба КГИОП

Дом был построен в 1909 году по проекту архитектора Александра Хренова для супруги министра юстиции Российской Империи Ивана Щегловитова. Одним из жильцов дома был русский военачальник, генерал от инфантерии, военный министр Российской империи и главнокомандующий войсками в Русско-Японской войне 1904 года Алексей Куропаткин.

Фасад здания решен в неоклассическом стиле. В настоящее время оно сохраняет свою историческую функция, оставаясь жилым домом.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что КГИОП присвоил статус памятника одному из соседних домов на Таврической улице — доходному дому архитектора Хренова.

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