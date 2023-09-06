Доходный дом Щегловитовой на Таврической улице получил статус памятника

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга включил в единый реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения здание бывшего доходного дома М.Ф. Щегловитовой» на Таврической улице, д. 11, лит. А. Соответствующее распоряжение подписал глава КГИОП Сергей Макаров.
Фото: Пресс-служба КГИОП
Дом был построен в 1909 году по проекту архитектора Александра Хренова для супруги министра юстиции Российской Империи Ивана Щегловитова. Одним из жильцов дома был русский военачальник, генерал от инфантерии, военный министр Российской империи и главнокомандующий войсками в Русско-Японской войне 1904 года Алексей Куропаткин.
Фасад здания решен в неоклассическом стиле. В настоящее время оно сохраняет свою историческую функция, оставаясь жилым домом.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что КГИОП присвоил статус памятника одному из соседних домов на Таврической улице — доходному дому архитектора Хренова.