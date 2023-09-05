Доходный дом архитектора Хренова на Таврической улице получил статус памятника

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга присвоил статус объекта культурного наследия регионального значения бывшему доходному дому архитектора Александра Хренова на Таврической улице в Центральном районе города. Соответствующее распоряжение подписал председатель КГИОП Сергей Макаров.

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Здание было построено, предположительно, в 1914 году по проекту самого владельца. Его фасад выполнен в неоклассических формах. До 1917 года в этом доме жил российский политический деятель и журналист, революционер, член партии эсеров, издатель и литератор Владимир Зензинов, рассказали в комитете по охране памятников.

В настоящий момент здание по-прежнему сохраняет свою первоначальную функцию и является многоквартирным жилым домом.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге признали памятником архитектуры здание бывшей электростанции «Красный Октябрь» на Октябрьской набережной.

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