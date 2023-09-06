Власти Анапы запретили туристам пользоваться надувными матрасами из-за шторма

В Анапе ввели запрет на использование надувных плавсредств из-за усиления отжимного северо-восточного ветра. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

«Будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности, не подвергайте неоправданному риску свою жизнь и здоровье»,— говорится в сообщении.

В конце июля текущего года в целях безопасности в Анапе вводили запрет на купание из-за сильного шторма на море. Скорость ветра достигала 28 км/ч.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram