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Власти Анапы запретили туристам пользоваться надувными матрасами из-за шторма

В Анапе ввели запрет на использование надувных плавсредств из-за усиления отжимного северо-восточного ветра. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Фото: пресс-служба администрации Анапы

«Будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности, не подвергайте неоправданному риску свою жизнь и здоровье»,— говорится в сообщении.

В конце июля текущего года в целях безопасности в Анапе вводили запрет на купание из-за сильного шторма на море. Скорость ветра достигала 28 км/ч.

Анастасия Донскова

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